Sağlıkçılar eylemde: Sendikalarımız muhatap bulamıyorlar

Sağlık çalışanları, bugün yurdun dört bir yanında sorunlarına yönelik basın açıklamaları gerçekleştirdi, iktidara taleplerini anlattı. Denizli Tabip Odası Başkanı Fazıl Necdet Ardıç, "Sendikalarımız haklarımızı savunurken karşılarında kendilerini dinleyecek muhatap bulamıyorlar. Muhatap bulsalar bile yetki kullanacak bir sorumlu göremiyorlar" dedi.

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Kemal ATLAN

Mustafa SARIİPEK

Selami AYDIN

Denizli'de kamu ve üniversitesi hastanelerinde görevli 700 hekim, hekime yönelik şiddet ve hükümetin sağlık politikasını protesto etti. Denizli Devlet Hastanesi önünde eylem yapan hekimler taleplerde bulundu. Denizli'de kamu ve üniversite hastanelerinde görevli 700 hekim iki günlüğüne iş bıraktı. Denizli Tabip Odası, Hekimsen, Hekim Birliği Sendikası ve Denizli Diş Hekimleri Odası iş bırakma eylemine destek verdi.

‘HEKİMLER OLARAK TÜKENDİK’

Hekim Birliği Sendikasının Devlet Hastanesi temsilcisi Dr. Özcan Alaca yaptığı açıklamada, “Savaşta, salgında, her koşulda halkımızın sağlığı için yanında olan ülkenin çalışkan, vefakar çocukları biz Hekimler artık tükendik. Sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içinde sözel, fiziki ve psikolojik saldırıya uğruyor, hatta öldürülüyoruz. Biz hekimler, şiddete karşı göstermelik koruma kanunları değil, caydırıcı hükümler içeren kanunların çıkarılmasını bekliyoruz. Popülist politikaların sonucu oluşturulan sağlık sistemi binlerce hekimin istifasına sebep oldu. İdare bunun nedenleri irdelemek yerine, sanki Hekimler tıbbi bir cihazmış gibi, Hekimlerimizi ailelerinden uzaklaştıracak şekilde geçici görevlendirme yapma yöntemini benimsemiştir” ifadelerini kullandı.

’36 SAAT NÖBET TUTUYORUZ’

Hekimsen temsilcisi Akın Karslı ise hekimlerin 36 saat süren çalışma koşullarına maruz kaldıklarını belirterek, “Daha fazla hastaya tıbben mümkün olamayacak kadar kısa sürede bakılması istendi. Mevzuata aykırı şekilde yapılan, hekimler üzerinde baskı amaçlı olarak da kullanılan usulsüz görevlendirmeler son bulmadı. Asistan hekimlerimiz 36 saate varan aralıksız çalışmalarına devam ettirildi. Konu hakkında taleplerimiz uygulamaya alınmadı” diye konuştu.

‘MUHATAP BULAMIYORUZ’

Denizli Tabip Odası Başkanı Fazıl Necdet Ardıç ise hekimlerin karşılarında muhatap bulamadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Sendikalarımız bizlerin haklarını savunurken karşılarında kendilerini dinleyecek muhatap bulamıyorlar. Muhatap bulsalar bile yetki kullanacak bir sorumlu göremiyorlar. Hekimler duyulmak istiyor. İnsanlarımızla aramıza ön yargılardan beslenen, yalanlardan, göz boyamalardan oluşan kara bir duvar çekmişler. Sesimizi duyuramıyoruz.

Bizleri sanki kendilerinden uzak başka bir dünyada yaşayan farklı insanlar olarak gösteriyorlar. İsteklerimizi maddiyata indirgeyip bizleri aşağılıyorlar. Hâlbuki, biz bu toplumun en çalışkan, en görevine düşkün, en fedakar meslek mensuplarıyız.”

‘BU ARKADAŞLARIMIZ ÖLÜME Mİ TERK EDİLMEK İSTENİYOR?’

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, radyasyon kaynaklarıyla çalışan sağlık çalışanları ile ilgili son yapılan düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan her yeni uygulamanın radyoloji tekniker ve teknisyenlerinde olduğu gibi, çalışanların haklarını ileriye değil geriye götürdüğünü belirten Doğruyol, şöyle konuştu:

“Bu arkadaşlarımız ölüme mi terk edilmek isteniyor? Son 20 yıldır yapılan düzenlemelerle, radyasyon kaynakları ile çalışılan, röntgen, tomografi, ağız diş sağlığı merkezleri, diş hastaneleri, nükleer tıp, radyoterapi, endoskopi ( ERCP),taş kırma (ESWL ), ameliyathane skopi ve girişimsel radyolojik inceleme yapılan tüm birimlerdeki çalışan, röntgen teknisyen-teknikerleri, hemşire, anestezi teknisyen-teknikerleri ve hekimlerimizi ilgilendiren sağlık emekçilerinin özlük hakları gasp edilmiştir.”

“MAAŞ ZAMLARI HEKİMLERİN HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ULAŞAMADI”

Eskişehir'de de iş bırakma eylemi yapan Hekim Birliği Sendikası ve Hekim Sen üyeleri Eskişehir Şehir Hastanesi önünde eylem yaptı, taleplerini dile getirdi.

Şehir Hastanesi önünde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Hekimsen İl Başkanı Ebru Karaca Uçar, yıllardır değersizleştirilen mesleğe, her geçen gün artan şiddete, düzelmesi gerekirken daha da kötüleşen çalışma koşullarına, bitmek bilmeyen 36 saat nöbetlere karşılık azalan bir maaşa layık görüldüklerini belirterek şunları söyledi:

“Planlanan maaş zamları hekimlerin hak ettiği seviyeye ulaşamamış ve hekim maaşları yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Emeklilik için yapılan çalışmalar ise henüz sonuçlanmamıştır. Taleplerimizin aksine, daha fazla hastaya tıbben mümkün olamayacak kadar kısa sürede bakılması istendi. Mevzuata aykırı şekilde yapılan, hekimler üzerinde baskı amaçlı olarak da kullanılan usulsüz görevlendirmeler son bulmadı.

Asistan hekimlerimiz 36 saate varan aralıksız çalışmalarına devam ettirildi. Konu hakkında taleplerimiz uygulamaya alınmadı. Pandemi döneminde vefat etmiş hekim ve sağlık çalışanlarımıza görev şehitliği verilmedi. Hastane girişlerinde ek güvenlik tedbirleri alınmadı.”