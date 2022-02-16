Tedavi için 100 bin lira verdi, dişlerinden oldu

Almanya’da yaşayan Hatice Kuşdoğan, 100 bin liraya anlaşarak diş tedavisi için gittiği İstanbul Kadıköy’deki klinikte iddiaya göre, yanlış tedavi uygulanınca hem dişlerinden hem de parasından oldu.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da yaşayan Hatice Kuşdoğan (68), diş protezi için dostlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl Temmuz ayında Kadıköy'de Bağdat Caddesi’nde kliniği bulunan bir diş hekimi ile tedavi için 6 bin 500 Euro (yaklaşık 100 bin TL) karşılığında anlaştı.

İddiaya göre, tedavi altına alınan Kuşdoğan'a önce implant yapıldı. Ardından yapılan dişleri Kasım ayında takıldı. Yapılan tedavi sonrası kızı Semra Kuşdoğan ile Almanya'ya dönen Hatice Kuşdoğan, artan diş ağrıları şikayeti ile Almanya'daki diş doktoruna göründü.

YANLIŞ TEDAVİ İDDİASI

Almanya'da bulunan doktorlar Kuşdoğan'a yanlış tedavi uygulandığını ve yapılan protezlerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Hatice Kuşdoğan, kızı Semra Kuşdoğan ile birlikte tedavi için tekrar Türkiye'ye döndü. İddiaya göre, Hatice Kuşdoğan, dişlerini yaptırdığı diş hekimine artan şikayetlerini ve Almanya'daki doktorların kendisine yanlış tedavi uygulandığını söyleyince doktor bir anda öfkelenip hastası Hatice Kuşdoğan'a ve kızı Semra Kuşdoğan'a ateş püskürdü ve kendilerini kapı dışarı etti.

Hatice Kuşdoğan'ın kızı Semra Kuşdoğan 6 bin 500 Euro para ödediklerine dair fatura isteyince diş hekiminin yardımcısı ile Semra Kuşdoğan arasında tartışma yaşandı. Öte yandan olay üzerine Hatice Kuşdoğan ve kızı Semra Kuşdoğan diş hekimi hakkında adli süreç başlattı. Semra Kuşdoğan ile doktorun yardımcısının tartışması ise kameraya yansıdı.

YÜZÜM ŞİŞTİ, KONUŞMA ZORLUĞU ÇEKİYORUM

Olayı anlatan Hatice Kuşdoğan, “Kulağımdaki ağrıdan duramıyorum, burnumdan nefes alamıyorum, yüzüm iki taraflı şişti. Konuşma zorluğu çekiyorum. Geceleri nefes alamıyorum. Protezleri sürekli çıkarıyorum. Hem sağlığımız gitti. Hem de kızım şiddete uğradı. Ben önüne geçmeseydim tekniker de doktoru odaya kitlemeseydi doktor kızıma resmen vuracaktı. O günden beri de zaten tansiyon sorunu yaşıyorum. Sürekli baş ağrısı yaşıyorum. Dişler çok kötü. Uzun kaşık kullanamıyorum” dedi.

Konu hakkında konuşan kızı Semra Kuşdoğan ise, “Doktorun hakaretleri, şiddeti ve bunu tedavi edemeyeceği yönündeki tavrıyla karşılaştık. 6 bin 500 Euro ödeyip fatura alamadık. Hem maddi, hem manevi şekilde mağduruz. Ve daha sonrasında da yine tehditlerle sindirilmeye çalışıldık. Şu anda da her türlü adli sürece girdiğimiz için annemin tedavisi de yapılamıyor. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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