TTB tablo yayınlayıp Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık yeni vaka ve ölüm sayılarının geçen aya göre yüzde 50'den fazla arttığını belirterek, "Hiçbir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı açıkça toplumun yaşam hakkını ihlal ediyor" paylaşımında bulundu.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 10 haftanın Covid-19 yeni vaka ve ölüm sayılarının gösterildiği grafiği sosyal medya hesabından paylaşarak Sağlık Bakanlığını eleştirdi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKÇA TOPLUMUN YAŞAM HAKKINI İHLAL EDİYOR”

TTB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanlığı verilerine göre haftalık yeni vaka ve ölüm sayıları geçen aya göre %50’den fazla arttı. Sağlık Bakanı, kendi verilerini bile görmezden geliyor. Hiçbir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı açıkça toplumun yaşam hakkını ihlal ediyor.

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