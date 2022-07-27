Türkiye’de de hasta tespit edilmişti: Endişe yaratan maymun çiçeği açıklaması

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken son aylarda aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgınıyla mücadelenin devam ettiği günlerde ortaya çıkan ve hızla yayılan maymun çiçeği hastalığı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama ABD’li yetkililerden geldi.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu onlarca ülkede binlerce vakanın çıkmasıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü bile sert ve acil bir uyarıda bulunmuş, hastalığın önüne geçilmesi için çağrı yapmıştı.



Fiziksel temas ile bulaştığı tespit edilen ve cinsel yolla bulaştığı tahmin edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili açıklama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CCDC) geldi. CDC’in üst düzey isimlerinden Dr. John Brooks, genelde erkeklerde görülen maymun çiçeği hastalığın ABD’de ilk kez hamile bir kadına bulaştığını açıkladı.

Brooks, “Doğuma hazırlanan hamile bir kadında maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Annenin ve bebeğin sağlık durumu iyi” dedi. Yetkili ayrıca bebekte maymun çiçeğine rastlanmadığını söyledi. Doktorlar, yeni doğan bebeğe bağışıklık sistemini artıracak tedavi yöntemleri yaptıklarını da söyledi.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

İlk olarak 1970’lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika'nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10’u bulabiliyor.

İlginizi Çekebilir Türkiye'de görülen maymun çiçeği bulaşan adam yaşadıklarını anlattı

İlginizi Çekebilir Maymun çiçeği hastası konuştu: Acıdan çığlık atıyorum