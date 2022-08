Uzman açıkladı… Alzheimer ile mücadelede önemli ipuçları

Bir nörolog, hafıza kaybı ve Alzheimer hastalığı ile mücadele etmek için fayda sağlayabilecek öneriler sunuyor.

Unutkanlık ne zaman daha ciddi bir şey haline gelir? Peki bu değişikliği nasıl geciktirebilir, hatta önleyebiliriz?

Guardian’da yer alan habere göre, nörobilimci Dr. Richard Restak, son kitabı “The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind” ile okuma gözlüğünüzü nereye koyduğunuzu her hatırlayamadığınızda, bunun “yaklaşan kıyametin işareti olduğuna dair dile getirilmeyen büyük korkuyla” olan mücadeleyi anlatıyor.

Örneğin, bir dükkandan çıkıp arabayı nerede bıraktığınızı hatırlayamamak son derece normaldir. Muhtemelen park ettiğinizde konsantre olamamışsınızdır ve bu nedenle arabanın konumu beyninizde düzgün bir şekilde kodlanmamıştır.



Ama ya araba anahtarlarınızı nerede bıraktığınızı unutursanız ve sonunda onları buzdolabının içinde bulursanız? Restak, “Bu genellikle ciddi bir şeyin ilk işaretidir – buzdolabının kapısını açarsınız ve içerideki gazete ya da araba anahtarlarınızdır. Bu unutkanlığın biraz ötesinde” diyor.

KARAKTERDEKİ BÜYÜK DEĞİŞİMLER ÖNEMLİ

Belleğin değişkenlik gösterdiğine ve bazı insanların her zaman dağınık kalacağına dikkat çekiyor. Ancak gerçek kırmızı bayrak, karakter dışı görünen bir değişikliktir.

Her zaman hangi kartların oynandığını takip etmekten gurur duyan hevesli bir kart oyuncusuysanız ve aniden bunu artık yapamayacağınızı fark ederseniz, durumunuz araştırmaya değer olabilir.



Son zamanlarda, Lancet’in bunama komisyonu tarafından yapılan araştırmalar, Alzheimer vakalarının %40’a kadarının – kalp hastalığı ve birçok kanser gibi – sigara içmekten obezite ve ağır içmeye kadar 12 risk faktörünü sınırlandırarak önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini öne sürdü.

BUNLARA DİKKAT…

Restak’ın Alzheimer ve bunamayı uzak tutup hafızanızı korumak için hastalarına önerdiği mücadele yöntemleri ise şöyle;

1. En geç 70 yaşına kadar alkolü bırakın

2. Öğleden sonra kestirin

3. Okumaya devam edin

4. İşitme ve görme duyularınızı kontrol ettirin

4. Sosyalleşin

Alzheimer başlangıcı olan hastaların yakınları için de konuşan Restak, “Sevdiğiniz birinin Alzheimer’ı varsa, sürekli hatalar yaparak veya hafıza kayıplarıyla onları üzmeyin; bunun yerine, onlarla şimdi oldukları yerde tanışın. Bir anı kıvılcımının kaldığı yerde, belki de umut vardır” önerisinde bulunuyor.

