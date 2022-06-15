Uzmanlar açıkladı: Omicron’a yakalanmak corona için bağışıklık sağlamaya yetmez

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma corona virüsün Omicron varyantı ile ilgili yeni bulguları ortaya koydu. Uzmanlar uyardı...

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Son dönemde dünyaca corona virüsü önlemleri kaldırılıp vaka sayılarında düşüş yaşanırken, İngiltere’den korkutan bir haber geldi.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Imperial College London’da yapılan yeni bir araştırma, Omicon varyantının yeniden corona virüsü enfeksiyonu tehlikesine karşı bir bağışıklık sağlamadığını buldu.

Yapılan araştırmalarda, Omicron varyantına yakalananların corona virüsten korunmadığı belirlendi.

Corona virüsü ile ilgili daha önce yapılan araştırmalar, virüse yakalanan insanların doğal bir bağışıklık geliştirdiğini ve hastalığa karşı korunaklı olduklarını ortaya koymuştu. Ancak İngiltere’de yapılan yeni araştırmalar, Omicron varyantı için durumun farklı olduğunu ortaya koydu.

AŞILANMIŞ BİREYLERİ DE İNCELEDİLER

Imperial College İmmünoloji ve Enflamasyon Bölümü’nden Prof Danny Altmann çalışmanın sonuçlarıyla ilgili olarak ‘haberler biraz kötü’ ifadelerini kullanırken, “Omicron ve türevleri atılım yapma konusunda harika ancak bağışıklık konusunda kötüler. Bu nedenle yeniden enfeksiyonlara maruz kalıyoruz. Varyant sadece aşı savunmasını kırmakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde beklediğimizden çok daha az işaret bırakıyor. Özetleyecek olursak, Omicron önceki varyantlardan daha gizli ve radarın altında uçuyor, bu yüzden de bağışıklık sistemi onu hatırlayamıyor.” dedi.

Araştırmacılar antikor, T ve B hücre bağışıklığını anlamak için İngiltere’de 3 kez aşılanmış, daha önce hastalığa yakalanmış ya da hiç yakalanmamış sağlık çalışanlarından kan örnekleri topladı.

Yapılan araştırmalarda, Omicron varyantının daha önce hastalığa yakalanmamış ve 3 aşısı olan insanlarda corona virüsün alfa, beta, gama gibi daha önceki varyantlarına karşı bağışıklık sağladığı belirlendi. Ancak Omicron’un kendisine karşı bir bağışıklık sağlamadı.

Araştırmaya katılan ve Omciron ile yeniden enfekte olan insanların bağışıklık tepkilerinde herhangi bir artış gözlemlenmedi.

Araştırma ekibi söz konusu bulguların Omicron ile yeniden enfeksiyonların neden bu kadar sık ​​olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceğini ve aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

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