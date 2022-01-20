Uzmanlar uyardı: Antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar milyonlarca kişiyi öldürüyor

Covid-19 pandemisi dünyayı esir aldı anca uzmanlara göre dünya gizli bir pandemi riskiyle karşı karşıya. Yeni bir araştırmaya göre, 2019'da 1,2 milyon kişi antibiyotiklere direnç gösteren bakteriler nedeniyle tedavi edilebilir enfeksiyonlardan hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Dünyada 1,2 milyondan fazla kişinin, antibiyotiklere dirençli bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünyanın önde gelen bilimsel yayınlarından Lancet'ta yayınlanan yeni bir araştırma, antibiyotiklere dirençli bakteriler nedeniyle ölümlerin AIDS ve sıtma kaynaklı ölümlerden fazla olduğunu ortaya koydu.

Washington Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası bir ekibin 204 ülkede yürüttüğü kapsamlı araştırmaya göre, özellikle yoksul ülkeler bu durumdan daha fazla etkileniyor ancak antimikrobik direnç (AMR) herkesin sağlığını tehdit ediyor.

Antibiyotiklere direncin dolaylı olarak rol oynadığı gerçek ölüm rakamının 5 milyonu bulduğu belirtildi.

AMR sonucu ölümlerin büyük bölümü alt solunum yolu enfeksiyonlarından ya da kan dolaşımıyla ilgili enfeksiyonlardan kaynaklanıyor.

GİZLİ PANDEMİ

Özellikle çocukların risk altında olduğunu vurgulayan araştırmacılar, AMR kaynaklı ölümlerin 5'te birinin 5 yaş altı çocuklarda görüldüğüne dikkat çekti.

Uzmanlar, uzun süredir antimikrobik direncin Covid-19 sonrasında patlayabilecek “gizli pandemi” olduğuna dikkat çekiyor.

Son yıllarda fazla antibiyotik kullanımının bu ilaçların ciddi enfeksiyonlardaki etkisini azalttığına dikkat çekilen araştırmada, yeni ilaçlara yatırımların artırılması ve mevcut antibiyotiklerin daha bilinçli kullanılması tavsiye edildi.