Uzmanlar yanıtladı: Corona virüse yakalanmamak mümkün mü? Hastalanmayanlar bunu nasıl başarıyor?

İngiltere'de yapılan yeni çalışmalar, kimileri defalarca kez corona virüse yakalanırken bazı insanların neden hiç hastalanmadığını araştırdı. Uzmanlar, genetik faktörlerin yanı sıra farklı teorileri de gündeme taşıdı...

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Tüm dünya yaklaşık 2 yıldır corona virüsü ile mücadele ederken, herkesin aklında benzer sorular var: ‘Tüm aşıları yaptırmama rağmen nasıl oluyor da Covid kapıyorum?’ veya ‘Yan komşumun çocukları corona olmasına rağmen ona nasıl bulaşmadı?’ Yani kısaca, ‘Neden bazı insanlar defalarca corona virüse yakalanıyor da diğerlerine hiçbir şey olmuyor? Şans mı? Genetik mi? Yoksa neden?

Önceki gün İngiltere’de muhalefet lideri Keir Starmer iki aydan kısa bir süre içerisinde ikinci kez corona virüsü testinin pozitif geldiğini duyurdu.

Ancak bir yandan da Sebastian Hannah gibi yenilmez kişiler de var. İngiltere merkezli Telegraph gazetesi, 37 yaşındaki Hannah’ın hikayesini aktardı. Tüm ailesiyle birlikte kayınvalidesinin evine yemeğe gittiğini belirten Hannah, yemek sonrası orada bulunan herkesin Covid olduğunu ancak kendisinin testinin negatif çıktığını ve gayet iyi hissettiğini aktardı.

TEKRAR TEKRAR CORONA OLMAK

Herkesin çevresinde eminiz ki Hannah gibi birileri vardır. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise tekrar tekrar corona virüsüne yakalanan şansız insanlar da var. Uzun bir süre, neden bazılarının virüsü diğerlerinden daha fazla kaptığı sorusu sorulsa da bunun ‘şans’tan kaynaklandığı ise reddedildi.

Ancak şimdi, önde gelen immünologlar bu durumun daha derin bir açıklaması olabileceğinden şüpheleniyorlar. İngiltere ve Brezilya’daki araştırmacılar, bazı insanların virüse karşı doğal bir bağışıklığa sahip olup olmama gibi bir ihtimalin varlığını araştırıyor. Bilim insanları, “bazı kişilerin bağışıklık sistemlerinin salgın başlamadan önce bile virüsle nasıl baş edebileceğini bilip bilmediği” sorusuna da yanıt arıyor.

Uzmanlar, bu kişilerin bağışıklığın doğası hakkında önemli bilgiler verebileceğini ve evrensel bir Covid-19 aşısı yaratmakta önemli olacağı görüşünde…

GEN FAKTÖRÜ

Uzmanlar bunun nedeni olarak yalnızca bağışıklık sisteminin değil sahip olduğumuz genlerin de önemine vurgu yapıyor. Imperial College London’da tıp ve immünoloji profesörü olan Danny Altmann, bağışıklığımızı kontrol eden genlerin insan vücudundaki en çeşitli genler arasında olduğunu ve kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterdiğini vurguladı.

Oxford Üniversitesi ve Imperial College London’daki araştırmacılar, bazılarının virüs yakalamaya diğerlerinden daha yatkın olmasına şaşırmamamız gerektiğini söylüyor.

TEST SONUCUNUZ SÜREKLİ NEGATİF İSE…

Bir diğer sorun da test sonuçları sürekli ‘negatif’ gelen insanlar. İngiliz Telegraph gazetesi, İngiltere dahil birçok ülkede benzer sorunların yaşandığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu grubun üyeleri, PCR testlerinde yakalanmayan, düşük seviyeli “abortif enfeksiyonlar” yaşamış gibi görünüyor. Kanlarında Covid antikorları yok, ancak özellikle Covid ile savaştığı bilinen spesifik T-hücrelerinin yüksek seviyeleri ile ortalamadan çok daha yüksek bir T-hücresi sayısına sahip oldukları biliniyor.. Yani pandeminin ilk günleri olmasına rağmen, bağışıklık sistemleri Covid ile nasıl savaşılacağını zaten biliyormuş gibi görünüyordu.

University College London’da viral immünoloji profesörü ve kitabın yazarlarından Mala Maini, sürekli olarak negatif test sonucu alınması ile ilgili olarak “Enfeksiyona tam olarak direnmediler, ancak onu o kadar hızlı bir şekilde ortadan kaldırdılar ki testler tarafından tespit edilemedi” ifadelerinde bulundu.

PEKİ NEDEN?

Peki bu doğal bağışıklığı ne açıklıyor? En olası teori, bu insanların bağışıklık sistemlerinin yıllar veya on yıllar önce benzer virüslere zaten maruz kalmış olmasıdır. Sars-Cov-2, çoğu soğuk algınlığına neden olan yedi corona virüsü türünden biridir. Bu virüslerin tümü oldukça benzer göründüğü için bağışıklık üzerindeki etkilerinin de benzer olduğu düşünülüyor. T-hücreleriniz biriyle nasıl savaşılacağını öğrendiğinde, hepsiyle savaşmakta daha iyi oldukları bu yüzden de corona virüse karşı daha sağlam durabildikleri de belirtiliyor…

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