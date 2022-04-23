23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Google’dan özel doodle

23 Nisan için arama motoru devi Google özel bir Doodle hazırladı. Ulusal bir bayram olan 23 Nisan tarihi hem meclisin açılması hem de bu tarihin Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesiyle özel bir yere sahip oldu. Google da bu kutlu günü hazırladığı Doodle ile kutladı.

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Dünyanın en büyük arama motoru Google çocukları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Doodle yaptı. Bu özel günü ana sayfasına taşıyan Google daha önceleri de ülkemizle ilgili pek çok özel günü Doodle olarak kullanmıştı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI GOOGLE’DA DOODLE OLDU

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ

Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır.