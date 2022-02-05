35 yıllık gizem aralanmaya başladı: Samanyolu’nun kalbini görüntülediler

Güney Afrika'daki gökbilimciler tarafından yakın zamanda yakalanan Samanyolu'nun yeni bir görüntüsü şaşkınlık yaratırken, ilk olarak 35 yıl önce gözlemlenen şekillere de ışık tuttu.

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Görüntü, Oxford Üniversitesi’nden Ian Heywood ve Güney Afrika Radyo Astronomi Gözlemevi liderliğindeki bir gökbilimciler ekibi tarafından yakalandı ve analiz edildi.

Yıldızların ve ötegezegenlerin çoğunun bulunduğu Samanyolu, görüntüde düzensiz bir yatay çizgi olarak görünüyor. Çizginin ortasındaki yoğun enerji, Güneş’ten dört milyon kat daha büyük bir kara deliğin gizlendiği noktayı işaret ediyor. Çevresindeki bölge ise 100 ışık yılı uzunluğunda gizemli parlayan iplikçiklerle (filamentler) dolu.

Gökbilimciler, ilk olarak 35 yıl önce tanınan bu tür filamentlerin, manyetize gaz tüpleri ve yüksek enerjili parçacıklardan oluştuğunu tahmin ediyor. Ancak bilim insanları hâlâ bunların nasıl ortaya çıktığını anlamıyor. Çalışmanın yazarlarının iddiasına göre yeni makale, özelliklerini ve çeşitlerini ilk kez bir grup olarak incelemek için yeni örnekleri bir araya getirdi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ RADYO TELESKOBU OLMASI PLANLANIYOR

Görüntüyü üretmek için 70 terabayt veri üreten yirmi ayrı gözlem gerekliydi. Sonunda da Samanyolu’nun merkezi bölgelerinin 1.000 ışık yılı genişliğinde ve 600 ışık yılı yüksekliğinde bir panorama ortaya çıktı.

MeerKAT, önümüzdeki on yılda Güney Afrika ve Avustralya’da inşa edilmesi planlanan devasa bir anten setin başlangıcı. Tamamlandığında, öngörülebilir gelecek için dünyadaki en güçlü radyo teleskobu olacak.

Güney Afrika Radyo Astronomi Gözlemevi baş bilimcisi Fernando Camilo bir haber bülteninde, “En iyi teleskoplar ufkumuzu beklenmedik şekilde genişletiyor” diyerek görüntülerin yeni bulguları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Dr. Heywood ise “Bu resme bakmak için çok zaman harcadım ve bundan asla bıkmadım” dedi.

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