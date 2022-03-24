67 milyon yıllık T-Rex fosili rekor fiyata satıldı

"Stan" ismiyle bilinen 67 milyon yıllık T-Rex fosili, yaklaşık 472 milyon TL gibi yüksek bir fiyatla yeni sahibine satılmıştı. Dinozor iskeletinin yeni adresi belli oldu.

Sozcu.com.tr

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1992 yılında keşfedilen ve uzun süredir ABD’deki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nde sergilenen “Stan” lakaplı Tyrannosaurus Rex iskeleti, açık artırmayla dudak uçuklatan bir fiyattan satılmıştı. 11,27 metre uzunluğundaki dinozor fosili, yaklaşık 472 milyon TL’lik (31,8 milyon Dolar) bir fiyatla yeni adresine gidiyor.

Paleontologlar, ismi gizli tutulan bir alıcıya yapılan müzayede satışının nadir bulunan iskeletlerin maliyetini artıracağından, daha küçük müzeleri fiyatlandıracağından ve araştırmacılarla halkın bu varlıklara erişimini engelleyeceğinden endişeliydi.

GİZEMLİ SAHİP ORTAYA ÇIKTI

Ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan fosili kimin satın aldığı bilgisi ise sır gibi saklanıyordu. Gerçek, 1,5 yılın sonunda ortaya çıktı. National Geographic dergisi, Amerikan ticaret kayıtlarını kullanarak Mayıs 2021’de New York’tan Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan 5,6 tonluk sevkiyatı takip etti.

Buna göre “Stan” isimli fosil, bundan böyle Abu Dabi Doğa Tarihi Müzesi’nde sergilenmek üzere yola çıkmıştı. National Geographic’e açıklama yapan müze yetkilileri haberi doğruladı ve zooloji, paleontoloji, deniz biyolojisi, yer bilimleri ve moleküler araştırmalara odaklanan bir araştırma tesisi kurup işleteceklerini açıkladı.

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