ABD’deki Skype kullanıcıları artık bilgisayarlarından 911 araması yapabilecek

Skype, bu hafta ABD'deki kullanıcılarının ev bilgisayarlarından 911'i arayabileceğini ve yazılımının gerekirse konumlarını acil servislerle paylaşabileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD, Skype acil servis araması yapılan bölgeler listesine en son eklenen ülke oldu. Şimdiye kadar Avustralya, Danimarka, Finlandiya ve Birleşik Krallık’ta mevcut olan özellik ABD’ye de geldi.

Skype’ın 911 çağrılarını etkinleştirmesi birkaç sınırlama ile birlikte gelse de acil bir durumda cep telefonlarına veya sabit hatlara erişimlerini kaybettiklerinde bile internet bağlantısına sahip olan kullanıcılar için önemli olabilir.

Skype, hizmetin geleneksel bir telefon görüşmesi gibi çalışmadığına dikkat çekiyor. Kullanıcılara, kendi bölgelerinin dışındayken Skype üzerinden acil arama yapmamaları önerilir. Ayrıca internet sorunu veya elektrik kesintisinin aramaları kesebileceği de belirtildi.

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