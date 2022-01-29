Akıllı telefonla yapılan Covid testi geliştirdiler

Araştırmacılar, akıllı telefon kullanarak uygulanan Covid testi geliştirdi. Geliştirilen test, uygulama ve sonuç alma açısından hem daha pratik hem de daha ucuz.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü pandemisinin başlamasıyla beraber en çok kullanılan araçlardan biri de Covid testleri oldu. Bu süreçte hem güvenilirlik hem de pratiklik açısından farklı testler geliştirildi. Son olarak araştırmacılar, hem daha ucuz hem de daha pratik olduğu iddia edilen yeni bir test ortaya çıkarmayı başardılar.

Santa Barbara, California Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, yalnızca bazı temel laboratuvar ekipmanlarını ve telefondaki bir uygulamayı içeren yeni bir Covid testi geliştirdiklerini bildirirken, doğruluk payı konusunda da oldukça iddialı olduklarını belirttiler.

JAMA Network Open isimli akademik dergide yer alan bir makalede açıklanan bu yeni sistemin, 100 dolardan daha düşük bir fiyata kurulabileceği söyleniyor.

CEP TELEFONU KAMERASI KULLANIYOR

Uygulama, kişinin tükürüğündeki patojenlerin varlığını tespit etmek için cep telefonu kamerasını kullanıyor. Kişi tükürüğünü sıcak plakanın üzerinde oturan bir test kitine yüklüyor, ardından, akıllı telefon kamerası Covid-19 için pozitif test edip etmediğini gösteren renk reaksiyonlarını görüyor.

Araştırmacılar bu kurulumla yapılan her testin nispeten tasarruflu olduğunu söylüyor. Tek dezavantajı, modelin özel kamera kalibrasyonları nedeniyle uygulamanın şu anda yalnızca Samsung Galaxy S9 akıllı telefonlarla uyumlu olması; ancak gelecekte daha fazla telefonla uyumlu olması mümkün olabilir.

YENİ VARYANTLAR İÇİN DE GELİŞTİRİLEBİLİR

Bu yöntem, henüz 50 hastalık küçük bir örneklem boyutuna dayanıyor. Ancak yine de araştırma ekibine göre; bu erken sonuçlar umut verici. Testin aynı zamanda yeni Covid varyantlarını veya grip gibi diğer patojenleri tespit etmek için de kullanılabileceği düşünülüyor.

Projenin baş araştırmacısı Dr. Michael Mann, testin başlangıçta kırsal hastaneleri veya uygun test altyapısı olmayan bölgeleri düşünülerek geliştirildiğini ancak insanların evlerinde de uygulayabilecekleri testler haline gelebileceğini söyledi.

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