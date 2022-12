Almanya, AB’den Twitter için gerekli düzenlemelerin incelenmesini istedi

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Twitter'a daha sıkı düzenlemeler getirilmesi için incelemeler yapılmasını istediği bildirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alman medyasının Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sven Giegold’ün AB Komisyonu’na yazdığı mektuba dayandırdığı haberlerde, Twitter’daki son düzenlemelerin, ani değişikliklerin ve keyfi uygulamaların büyük bir endişeyle takip edildiği aktarıldı.

AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager ve İç Pazar Komiseri Thierry Breton’a gönderilen mektupta, AB’nin Twitter için bir “eşik bekçisi” ya da “kontrol modulü” belirlemesi için gerekli incelemelerin bir an önce yapılmasının istendiği belirtildi.

Giegold’un mektubunda, “Neredeyse her saat değişen şartlar ve koşullar, bağlantıya getirilen geniş kapsamlı kısıtlamalar için düzensiz gerekçeler ve gazetecilerin hesaplarının engellenmesi sadece rekabet özgürlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda demokrasi, ifade özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve basın özgürlüğü için de risk oluşturuyor” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Almanya’da Tekel Komisyonu Başkanı Jürgen Kühling de Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, “Elon Musk’ın ve Twitter şirketinin son günlerdeki son derece rahatsız edici davranışları büyük endişe kaynağıdır. Twitter gibi platformlar demokrasi için o kadar büyük önem taşıyor ki, keyfi kurallarla kontrol edilemezler” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da önceki gün Twitter’ın, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasına tepki göstermişti. (AA)

İlginizi Çekebilir Elon Musk açıkladı: Hükümet, bilgileri sansürlemek için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi

İlginizi Çekebilir Twitter'dan yeni özellik: Tweet görüntüleme sayısı...