Amazon “sahte incelemeler” yapan Facebook gruplarına savaş açtı

Teknoloji devi Amazon, sahte incelemeler düzenleyen 10.000'den fazla Facebook grubunun yöneticilerine karşı yasal işlem başlattı.

Sozcu.com.tr

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Amazon, para veya ürün karşılığında web sitesinde yanıltıcı yorumlar yayınlamak isteyen kullanıcıları toplayan grupları kapatmaya çalışıyor.

Times’ın haberine göre, Amazon, yasal olarak elinde olan bilgileri, “kötü aktörleri” belirlemek ve görevlendirilen sahte incelemeleri kaldırmak için kullanacağını söyledi.



Amazon, grupların arkasındaki dolandırıcıların, araba stereoları ve kamera tripodları da dahil olmak üzere Amazon’da bulunan yüzlerce ürün için sahte incelemeler talep ettiğini söylüyor. Davada belirlenen gruplardan biri, Facebook’un ana şirketi Meta tarafından bu yılın başlarında kapatana kadar 43.000’den fazla üyesi olan “Amazon Ürün İncelemesi” oldu.

“YAPACAK DAHA ÇOK İŞ VAR”

Üreticiler veya üçüncü taraf satıcılar, Amazon Marketplace’te ve arama motoru sonuçlarında görünürlüğü artıran, özellikle olumlu olan çok sayıda incelemeyi satın alıyor. Müşterilerin de olumlu değerlendirmeleri olan ürünleri satın alma olasılığı daha yüksek oluyor.

Meta, grupların çoğunu kaldırdığını ve diğerlerini kendi politikasını ihlal ettikleri için araştırdığını söyledi, ancak bir kaynak “yapacak daha çok işleri” olduğunu kabul etti.

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