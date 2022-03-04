Apple, maske zorunluluğunu kaldırmaya başlıyor

Apple'ın ofislerini yeniden ne zaman açacağı henüz belli olmasa da maske zorunluluğunda esneklikler göstermeye başlayacak.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg’in haberine göre; Apple, çalışanları için maske zorunluluğunu değiştirmeye başlıyor. Teknoloji devi, aşılı şirket çalışanlarının ofislerde maske takmak zorunda kalmayacaklarını, maskelerin cuma gününden itibaren perakende çalışanları için de isteğe bağlı olacağını söylüyor.

Apple daha önce bazı mağaza ve ofisler için maske gereksinimlerini haziran ayında kaldırmıştı, ancak temmuz ayında geri getirmişti.

Apple’ın ofisleri tamamen yeniden açmayı ne zaman planladığı henüz belli değil. CEO Tim Cook, çalışanlara bir notta işe dönüş tarihinin henüz belirlenmediğini söylemişti. Ancak Cook, çoğu çalışanın ofiste bir veya iki gün çalışacağı ve daha sonra pazartesi, salı ve perşembe günleri ofiste çalışacağı bir hibrit çalışma planının ana hatlarını çizmişti.

Normale dönmeme konusunda hazırlıklar yapmaya başlayan tek şirket Apple değil. Geçtiğimiz günlerde Google, hibrit bir modelle ofise dönüleceğini açıklamış. Twitter CEO’su Parag Agrawal da tamamen çalışanların seçimine bıraktığı ancak ofise gelmek isteyenler için ofisin 15 Mart itibarıyla artık açık olduğunu belirtmişti. Meta ise 28 Mart’ta aynı şeyi yapmayı planladığını bildirdi. Microsoft ise merkezini pazartesi günü tamamen yeniden açtı.

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