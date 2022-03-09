Apple zam yaptı, iPhone fiyatı uçtu! Zamlı iPhone telefon fiyatları ne kadar?

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye’de satışta olan ürünlerinin fiyatlarını güncelledi, iPhone fiyatları zamlandı. Satışa sunulduğu Eylül ayında 15 bin TL olan 128 GB hafızaya sahip iPhone 13 fiyatı 19 bin lira olarak güncellendi.

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Apple San Francisco’da iPhone SE ve diğer yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlik sonrası Türkiye fiyatları internet sayfasında güncellendi. Zamlı iPhone fiyat listesi dudak uçuklattı. iPhone fiyatlarında bazı ürünlerde yüzde 18'e varan oranda zam yapıldı.

İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

– iPhone 13 Mini 128 GB, 14.799 TL’den 17.499 TL’ye çıktı.

– iPhone 13 128 GB, 16.299 TL’den 18.999 TL’ye yükseltildi.

– iPhone 13 Pro 128 GB, 21.499 TL’den 24.999 TL’ye çıktı.

– iPhone 13 Pro Max 128 GB, 23.999 TL’den 27.999 TL’ye yükseltildi.

– iPhone 12 64 GB, 14.999 TL’den 17.499 TL’ye yükseldi.

– iPhone 12 Mini 64 GB, 13.499 TL iken 15.799 TL oldu.

– iPhone 11 64 GB, 10.999 TL iken yeni fiyatı 12.999 TL oldu.

APPLE YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Apple, iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonunu tanıttı. Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olan iPhone SE'de 4.7 inç retina ekran kullanıldı.

Ön sipariş tarihinin 18 Mart, satış tarihinin de 25 Mart olduğu iPhone SE'nin Türkiye fiyatları da belli oldu. Buna göre, 64 GB'lık cihaz 10 bin 999 TL, 128 GB'lık cihaz 11 bin 899 TL ve 256 GB'lık cihaz 13 bin 699 TL'den satışa sunuldu.

Apple A15 Bionic işlemcinin yer aldığı cihazın RAM'i açıklanmadı. 12 megapiksel geniş açı kameraya sahip cihazın batarya özelliği de paylaşılmadı.

15 milyar transistörden oluşan A15 Bionic işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. iOS 15 işletim sisteminin yer aldığı iPhone SE, 5G bağlantı kullanacak.