Apple ve Google’dan Rusya’ya yaptırım

Teknoloji devi Apple, Rusya'daki tüm satışların durdurulduğunu açıkladı. Şirket, ülkedeki tüm Apple hizmetlerinin kullanımının sınırlandırıldığını duyurdu. Google ise, Rusya tarafından finanse edilen haber şirketlerinin içeriklerinin kaldırıldığını bildirdi.

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Apple’dan yapılan açıklamada tüm satışların durdurulduğu ve Apple Pay başta olmak üzere diğer hizmetlerin sınırlandırıldığı belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Apple ayrıca RT News ve Sputnik News’in Rusya dışında artık indirilemeyeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, harita uygulamasında trafik bilgilerinin ve canlı olayların aktarımının engellendiği de ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden derin endişe duyuyoruz ve acı çeken tüm insanların yanındayız. İnsani çabaları destekliyoruz, ortaya çıkan mülteci krizine yardım sağlıyoruz ve bölgedeki ekiplerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadesi kullanıldı.

BİR YAPTIRIM DA GOOGLE’DAN

Google’ın küresel ilişkilerden sorumlu yetkilisi Kent Walker, Russia Today gibi Rus devleti tarafından finanse edilen kuruluşları, Google Haberler de dahil olmak üzere diğer haber uygulamalarından kaldırıldığını açıkladı.

Walker, “Bu olağanüstü krizde yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak ve çevrim içi dezenformasyon kampanyalarını bozmak için olağanüstü önlemler alıyoruz” dedi.

Google daha önce, Rus hükümeti tarafından finanse edilen haber şirketlerinin reklam araçlarını ve YouTube’daki bazı özelliklerini kısıtlamıştı.

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