Arkadaşlık sitelerine girenler dikkat: Her 5 kişiden 2’sinin başına geliyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, çevrimiçi arkadaşlık sitelerinden yapılan dolandırıcılıkların son yıllarda artışa geçtiğini ortaya çıkarırken, istenilen para ve kullanılan yöntemler konusunda uyarılarda bulundu.

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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, arkadaşlık sitelerine giren her beş kişiden ikisinin dolandırıcılık ile karşılaştığını ortaya koydu.

Yapılan ankete göre, geçtiğimiz yıl arkadaşlık siteleri veya uygulamaları kullananların yüzde 38’inin karşısındaki kişinin lafına güvenerek onlara para verdiğini ortaya koydu.

Ortalama 345 sterlin yanı 6,500 TL gibi bir ücretin istendiği belirtilirken, bu fiyatın zaman zaman 1000 sterline (18 bin TL) kadar yükseldiği bildirildi.

DOLANDIRICILARIN SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR

Yapılan araştırmalarda, taleplerin en yaygın nedeni olarak acil durum ödemeleri ve seyahat masrafları gösterildi. Yatırım yapmak için para isteyenlerin de oldukça yüksek bir oranda olduğu görüldü.

Online Dating Association ve bankacılık sektörü kuruluşu UK Finance, suçluların giderek daha fazla çevrimiçi flört rolü yaptığını söyleyerek, arkadaşlık sitelerine girenleri uyardı.

Uzmanlar, dolandırıcıların genellikle hedeflerinden sohbeti farklı bir mesajlaşma servisine taşımalarını istemeden önce tanışma siteleri, sosyal medya veya oyun platformlarında iletişim kurarak başladıklarını ve böylece kolayca izlenemeyeceklerini veya rapor edilemeyeceklerini sağladıklarını vurguladı.

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