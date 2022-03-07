Bilim insanları, 50’den fazla genetik hastalığı teşhis eden DNA testi geliştirdi

Avustralya, Sidney'deki Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, 50'den fazla genetik hastalığı tarayabilen DNA testi geliştirdiler. Yeni test sayesinde hastalarda erken teşhis ve tedavi sağlanabilecek.

Sozcu.com.tr

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Garvan Enstitüsü Genomik Teknolojileri Başkanı Dr Ira Deveson testin, kırılgan X sendromu, kalıtsal serebellar ataksiler, miyotonik distrofiler ve daha fazlasını doğru bir şekilde tanımladığını söyledi.

Geliştirilen test ile doktorlar bir hastalığı teşhis ederken test sürelerinin kısalması bekleniyor. Araştırmanın yazarlarından Dr Kishore Kumar, “Hastalar semptomlarla başvurduğunda, 50’den fazla genetik problemden hangisine sahip olabileceklerini söylemek zor olabiliyor. Hastalık ortaya çıkmadan sorunu bulmak yıllarca sürebilir. Biz buna tanı serüveni diyoruz ve hastalar ve aileleri için oldukça stresli olabiliyor” diye ekledi.

Artık sadece tek bir testle hastalar tek seferde tüm rahatsızlıklar için taranabilecek.

Dr Kumar, “Bu yeni test, hastalıkları teşhis etme şeklimizde tamamen devrim yaratacak, çünkü artık tüm bozuklukları tek bir DNA testi ile aynı anda test edip net bir genetik tanı koyabiliyoruz” dedi.

Ekip, ileriye dönük olarak, test için klinik akreditasyon almayı planlıyor, böylece önümüzdeki iki ila beş yıl içinde teşhis uygulamalarında kullanılabilecek.

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