Bilim insanlarından yalanlama: Kara delik yok

Avrupa Güney Gözlemevi'nden bilim insanları, Dünya'ya en yakın uzaklıkta olan kara deliğe dair yeniden açıklama yaptı. Buna göre, 1000 ışık yılı uzaklığında olduğu belirtilen kara delik, aslında ikili bir yıldız sistemi.

Sozcu.com.tr

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2020 yılında yayınlanan haberde, gökbilimciler dünyaya çok yakın bir kara delik gözlemlediklerini açıklamışlardı. Ama şimdi yanıldıklarını açıklayan bilim insanları, kara delik yerine vampir yıldız da içeren ikili bir yıldız sistemi bulduklarını söylediler. Vampir yıldızların özelliği de, adeta kan emici bir vampir gibi yanındaki yıldızı emip sonunda büyük bir patlamaya sebep olması olarak biliniyor.

Çalışmanın arkasındaki ekip, sistemdeki ikili yıldız sisteminin hareketini anlamak için bir kara deliğin varlığının gerekli olduğunu söyleyerek bir kara delik ve bir yıldızın birbirinin yörüngesinde olduğunu öne sürmüştü. Teoriye göre, ikinci yıldız da daha geniş bir yörüngede hareket ediyordu.

Şimdi araştırmacılar bu konuda yanıldıklarını söylüyorlar. Buna göre bu ikili sistemde bir kara delik yok.

“KARA DELİK KONUSUNDA YANILMIŞIZ”

Avrupa Güney Gözlemevi’nden (ESO) emekli bir gökbilimci ve araştırmada yer alan isimlerden olan Dietrich Baade, daha önce iki yıldızın ayırt edici özelliklerini içeren bir ışık damlasının tespit edildiğini söyledi: “Her iki yıldız da benzer parlaklığa ve aynı yaşta olduğundan, normalde aynı kütleye sahip olacak ve benzer, yüksek hızla birbirlerinin etrafında döneceklerdir.”

“Yıldızlardan yalnızca birinin, görmediğimiz büyük bir nesne tarafından yüksek hızda döndüğünü gördüğümüzden, bu görünmeyen büyük nesnenin üçüncü bir cisim, yani bir kara delik olduğunu varsaydık” dedi.

Ancak diğer araştırmacılar, sistemin yalnızca iki yıldızı içerdiğini ve birinin son zamanlarda ikincisi tarafından kütlesinden sıyrıldığını, vampir yıldız olarak adlandırıldığını ve ikincisini çok daha büyük hale getirdiğini öne sürerek bu fikre itiraz etmişti.

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