Bir dönem sona eriyor: BlackBerry, telefonların fişini çekmeye hazırlanıyor

Şirket, Android yazılımında çalışmayan tüm cihazlarda hizmeti durduracak. Artık eski cihazlardaki Wi-Fi bağlantısının, arama, mesajlaşma gibi özelliklerin güvenilir bir şekilde çalışmayacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

22 Aralık’ta yapılan açıklamada şirket, kullanıcılara BlackBerry 10, 7.1 OS ve önceki sürümler de dahil olmak üzere Android yazılımında çalışmayan tüm cihazları etkileyecek bir gelişmeyi duyurmuştu. Açıklamada, “Bu eski hizmetleri ve yazılımları taşıyıcı veya Wi-Fi bağlantıları aracılığıyla çalıştıran cihazların veri, telefon görüşmeleri, SMS ve 9-1-1 işlevleri de dahil olmak üzere artık güvenilir bir şekilde çalışmayacaktır” denildi.

Fiziksel bir klavyeye ve BBM anlık mesajlaşma özelliğine sahip olan BlackBerry, bir zamanlar cep telefonu dünyasında son derece güçlü bir konuma sahipti. 2000’li yılların ilk on yılında, cihazlar özellikle beyaz yakalı profesyoneller arasında ve ardından Başkan Barack Obama için oldukça revaçtaydı.

2009 ve 2010’daki popülerlik döneminde BlackBerry, küresel akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 20’sine sahipti ve yılda 50 milyondan fazla akıllı telefon satıyordu.

Ancak iPhone ve Android dokunmatik ekranlı cihazların yükselişi ile bu telefonların da modası geçti. iPhone, Haziran 2007’de ilk defa piyasaya çıktığında, hemen BlackBerry’i geçemedi. Özellikle iş dünyasındaki kullanıcılar Blackberry’e sadık kaldı. Ancak kısa süre sonra BlackBerry teknolojisi geride kaldı ve kullanıcılar fiziksel klavyelerden uzaklaşmaya başladı. BlackBerry, iPhone seviye atlamaya Android’ler uygun alternatifler haline gelmeye başladı, iPhone 4’ün de piyasaya sürülmesinden sonra, Apple’ın telefon satışları BlackBerry’yi tamamen geçti.

Eylül 2012’de Yahoo CEO’su Marissa Mayer, çalışanlardan BlackBerriy’den akıllı telefonlara geçiş yapmalarını isteyerek cihazları küçümsedi.

Bugün BlackBerry, kendisini öncelikle şirketler için yazılım çözümleri geliştiren kurumsal yazılım ve siber güvenlik şirketi olarak tanımlıyor. Statista’ya göre, şirket hâlâ binlerce işçi çalıştırıyor ve 2020’de yaklaşık bir milyar dolar gelir elde etti.

İlginizi Çekebilir Apple'ın zamlanan iPhone fiyatları yurt dışını geride bıraktı

İlginizi Çekebilir Apple, iPhone 13'e çip sağlayabilmek için iPad üretimini azalttı