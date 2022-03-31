Clubhouse, Rusya-Ukrayna savaşına önlem olarak yeni bir özellik getirdi

Clubhouse, kullanıcıların uygulamadaki en son etkileşimlerinin görülmemesi için profillerin korunmasına izin verecek yeni bir seçenek duyurdu. Yeni özellik, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline önlem olarak geliyor ve kullanıcıların sosyal ağda sohbet ederken kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji haberleri paylaşan TechCrunch’ın haberine göre, seçenek temel olarak tüm kullanıcı etkinliklerini sınırlandırıyor. Korumalı profil etkinleştirildiğinde, herhangi bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı takip etmek için izin istemesi gerekecek ve katıldığı odalar, kulüpler herkese açık olmayacak.

Clubhouse, özellikle Ruslar olmak üzere kullanıcıların internette savaşa karşı konuştuklarından zarar görmelerini önlemek için özelliğin sunulduğunu doğruladı.

Bir blog gönderisine göre, özellik aynı zamanda kullanıcıyı genel olarak Clubhouse’da daha az görünür hale getirecek. Örneğin, bir kullanıcı diğer kullanıcıyı takip etmiyorsa çevrimiçi göremeyecek ve profili uygulamada başkalarına önerilemeyecek. Bu önleme rağmen Clubhouse, kullanıcıları profillerine ne koyduklarına ve hatta sohbetlerde ne söylediklerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Güncelleme şimdi iOS ve Android’deki kullanıcılara sunuluyor.

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