Dikkat çeken araştırma: Geri dönüştürülmüş şişeler daha fazla kimyasal içeriyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, geri dönüşüme girmiş plastik şişeler, normal şişelerden daha fazla kimyasal içeriyor. Bilim insanları, geri dönüşüm için kullanılan yöntemlerin halihazırda yeterli olmadığını öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Londra Brunel Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya koyduğu veriler, bilim dünyasında şaşkınlık yaratacağa benziyor. Buna göre, yeniden kullanılan plastikler tarafından bile salınan kimyasal oranı, çevreyi kirletmeye hızla devam edebilir.

Geri dönüştürülüp tekrar kullanıma sokulan plastikleri inceleyen bilim insanları, plastik şişelerden içeceklere sızan 150 adet kimyasal buldu ve bunlardan 18’i de yönetmelikleri aşan seviyelerde yer alıyor.

KULLANILAN YÖNTEMLER YETERLİ DEĞİL

Geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat (PET) kullanılarak şişelenen içeceklerin, normal olarak şişelenenlere göre daha yüksek konsantrasyonlarda kimyasal içerebileceğini buldular, bu da geri dönüşüm sürecindeki sorunların radyoaktif bulaşmaya neden olabileceğini düşündürüyor.

Araştırmacılar, plastik şişelerdeki kimyasal bulaşmayı inceleyen 91 çalışmayı gözden geçirdi. Çalışmayı yöneten öğretim görevlisi Dr. Eleni Iacovidou, “Bu kimyasalların, üretim sırasında kullanılan katalizörler, katkı maddeleri ve PET üretimi sırasında bozulma gibi çeşitli kaynaklardan gelebileceğini gördük. Bu durum, bir şişenin yaşam döngüsü boyunca gerçekleşebilir” dedi.

Londra Brunel Üniversitesi’nden çalışmacılar ise şişelenmiş içeceklerde bulunan kimyasalların sayısını azaltmak için, eski plastikleri geri dönüşümden önce temizleyecek üç aşamalı bir “süper temizleme” sürecini öneriyor. “Süper temizleme” süreci yüksek sıcaklıkta yıkama, gazla yıkama ve kimyasal yıkama adımlarından oluşuyor.

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