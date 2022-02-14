Elon Musk’a dava şoku: Beyin implantı için kullanılan maymunların çoğu öldü

İnsanlı deneyler için hazırlıklara başlayan Neuralink'e dava şoku... Daha önceki testlerde kullanılan maymunların çoğu ölünce şirkete dava açıldı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl nisan ayında Neuralink’in kurucusu Elon Musk, dokuz yaşındaki bir makak maymununun kontrolör kullanmadan Pong tarzı bir video oyunu oynadığını gösteren bir video paylaşmıştı. Beyin çipi teknolojisi kullanılan deney hayranlık uyandırsa da test sonrasında ciddi sorunlar oluştuğu bildiriliyor.

Etik tıbbî araştırmaları destekleyen Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi (PCRM), makak maymunlarına zarar verdiğini ve hatta bazılarının ölümlerine neden olduğunu iddia ederek Neuralink’e dava açtı.

KOMİTE TEST SÜRECİNDEN KAYITLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Komite, testler sırasında maymunların resimleri ve videoları da dahil olmak üzere laboratuvarın kayıtlarına erişmeye çalışıyor. Ayrıca, şirketin Hayvan Refahı Yasası’nı ihlal ettiğine karar vererek Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’na şikayette bulundu.

PCRM’den Jeremy Beckham, “Başına implant takılan hemen hemen her maymun, sağlık sorunları yaşadı. Açıkçası hayvanları sakatlıyor ve öldürüyorlar” dedi.

DENEYLERDEN SONRA ACI ÇEKTİLER

PCRM, “Maymunların hepsi olmasa da çoğu, yetersiz hayvan bakımı ve deneyler sırasında oluşan invaziv deneysel kafa implantlarının bir sonucu olarak aşırı derecede acı çekti” dedi.

İddialara yanıt olarak deneylerin gerçekleştiği Kaliforniya Üniversitesi bir bildiri yayınladı: “Bizim sorumluluğumuzdaki hayvanlara mümkün olan en iyi bakımı sağlamaya çalışıyoruz. Hayvan araştırmaları sıkı bir şekilde düzenlenir ve üniversite, ABD Tarım Bakanlığı’nınkiler de dahil olmak üzere tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uyar.”

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