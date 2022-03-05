Elon Musk’tan ‘Rus haber sitelerini engelle’ çağrısına yanıt

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, yabancı hükümet yetkililerinin, uydu internet şirketi Starlink'ten "Rus haber kaynaklarını engellemesini" istediğini öne sürdü.

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Elon Musk, Cuma gecesi Twitter hesabından attığı mesajda, Ukrayna’nın işgalinin ardından yabancı hükümet yetkililerinin Musk’ın sahibi olduğu uydu internet şirketi Starlink’ten “Rus haber kaynaklarını engellemesini” istediğini iddia etti.

Musk, yaptığı açıklamada, “Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız. Mutlak bir şekilde ifade özgürlüğünü savunduğum için üzgünüm.” dedi.

Musk, bu hafta Ukrayna’ya, şirketin uydu tabanlı internet hizmetine bağlanmak için kullanılabilecek bir kamyon dolusu Starlink anteni gönderdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, geçtiğimiz hafta Rusya’nın iletişim altyapısına yönelik saldırılarına devam ederse Ukraynalıların internet erişimini kaybedebileceği korkusunu dile getirmişti.

STARLİNK KULLANICILARINA TAVSİYELER VERMİŞTİ

Öte yandan, Elon Musk, Ukrayna'daki Starlink kullanıcılarını, devam eden savaşta hedef alınabilecekleri için sistemi sadece gerektiğinde açmaları konusunda uyardı. Musk, Twitter'da Starlink'in hedef alınma olasılığının yüksek olduğunu yazdı. SpaceX CEO'su, kullanıcılara anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini ve algılanmamak için cihazı hafifçe örterek kamufle etmelerini tavsiye etti.

Ev tipi çanak antenlere benzeyen terminaller, yüksek hızlı internete erişmek için Starlink uydularına bağlanıyor. Standart bir Starlink kitinin fiyatı ise 499 dolardan satılıyor.

RT gibi Rus haber kaynakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in küresel megafonu olarak yayın yapıyor. Cuma günü, Putin, haber kuruluşlarının Rusya’daki veya Rusya’dan gelen haberleri doğru bir şekilde bildirmelerini imkansız kılan bir sansür yasasını da hayata geçirdi.

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