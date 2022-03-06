Facebook, Rus reklamverenleri engelliyor

Rusya'nın Ukrayna işgalinde Facebook yeni adımlar atmaya devam ediyor. Artık Rusya'daki reklamverenler Facebook'ta ne reklam oluşturabilecek ne de yayınlayabilecek.

Sozcu.com.tr

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Facebook Insider’a verdiği demeçte, Rusya’daki reklamverenlerin artık kendi ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde Facebook’ta reklam oluşturamayacak veya yayınlayamayacaklarını söyledi. Sosyal medya platformu ayrıca, şu anda ülkede faaliyet göstermenin zorlukları nedeniyle Rusya’da yaşayanları hedefleyen tüm reklamları da askıya aldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra sosyal ağ, Rusya’ya yönelik çeşitli adımlar atmıştı. Facebook önce Rusya devleti tarafından işletilen medyaya erişimi kısıtlamıştı. Ardından Rus telekom düzenleyicisi Roskomnadzor, Instagram ve WhatsApp’ın kullanımına ülkede izin verse de Facebook’u engelledi. Roskomnadzor’un Facebook’u tamamen engellemesinden sonra yayınlanan bir açıklamada, Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, şirketin hizmetlerini geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini, böylece insanların kendilerini güvenli bir şekilde ifade etmeleri ve organize etmeleri için erişilebilir kalmalarını sağlayacağını söyledi.

Roskomnadzor daha önce, sosyal ağ reklamları ve önerileri durdurduktan ve Rus devlet medya kuruluşlarından tweet’leri etiketlemeye başladıktan sonra, ülkenin Twitter’a erişimini de kısıtlamıştı. Ancak sosyal ağ, yalnızca bölge içindeki kısıtlamanın etkilerini gördüğünü ve doğrudan bir yasağın olmadığını söyledi. Bağımsız Rus haber ajansı Interfax’ın yeni haberine göre ise Rusya kısa süre önce de ülkede Twitter’ı engelledi.

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