Google Rusya’da reklam satışını durdurdu

Google, ülkenin devam eden Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'da reklam satışını durdurduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya – Ukrayna krizinde teknoloji devlerinden yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Google sözcüsü Michael Aciman Insider’a yaptığı açıklamada, “Olağanüstü koşullar ışığında, Rusya’da Google reklamlarını duraklatıyoruz. Güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz.”

Bu hamle, Rusya’daki Google Arama’da veya YouTube’da hiçbir reklamın görünemeyeceği anlamına geliyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre; Rus iletişim gözlemcisi Roskomnadzor, Google’ın YouTube video hizmetinin, güncel olaylara ilişkin çarpık bir algı yaratmayı ve protestoları körüklemeyi amaçladığını ve Rus izleyiciyi yanlış bilgilendirmek için büyük reklam kampanyaları yürüttüğünü söyledi. Google’ın bu tür reklamları göstermeyi durdurmasını ve reklam denetleme politikalarını değiştirmesini talep etti

Google’ın reklam satışlarını durdurması da bu talepten hemen sonra geldi.

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