Görme engelliler için teknolojik sistem

İsviçreli start-up Biped'in Las Vegas'taki CES2022'de kör ve görme engelli insanlar için tanıttığı AI - Co - Pilot sistemi gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

3 boyutlu kameralarla donatılmış rahat ve hafif bir yakadan oluşan yaka şeklindeki sistem, 170 derecelik bir açıyla sürekli çevreyi tarıyor. Daha sonra bilgileri analiz edip filtreler ve kullanıcıyı etkileyici 3D seslerle uyarıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Biped'in kurucusu Mael Fabien, “Bu, otonom araçların çalışma şeklini yansıtıyor. Örneğin, Biped, kullanıcıyı yörüngesindeki 12 metre ileride bulunan bir bisiklet hakkında uyaracak, ancak daha yakın olan çarpışma riski olmayan bir nesneyi görmezden gelecek. Her gün kör ve görme engelli insanlarla karşılaşıyordum ve onlara yardım etmek için çubukların ve rehber köpeklerin ötesine geçip geçemeyeceğimizi merak ediyordum” dedi.

Yaka, 1 kg’dan hafif ve tişörtlerden parkalara kadar her kalınlıktaki giysinin üzerine giyilebiliyor. Sistemin klipsleri veya özel tutturmaları bulunmuyor. Ayrıca tıbbi bir cihazdan çok sırt çantası kayışına benziyor.

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