GTA 6, piyasaya beklenenden erken sunulabilir

Grand Theft Auto'nun son bölümü GTA 6 oyunun ünlü radyo istasyonlarından bir şarkı listesinin sızması, meşhur oyunun piyasaya beklenenden erken sürüleceğini düşündürdü.

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Oyunun, gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin bittiği bildirildi. Bu gelişme, daha önceki oyunların çıkış tarihleri düşünüldüğünde Grand Theft Auto oyunlarının son geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Grand Theft Auto V, çıkış tarihinden sadece bir ay önce şarkı listesini sızdırmıştı.

GTA NEWS & LEAKS’in haberine göre; oyundaki radyo istasyonlarının ve şarkıların oyun geliştirmenin son adımı olduğuna inanılıyor.

Kaynağa göre GTA 6 şu şarkıları içerecek:

Pet Shop Boys’tan Domino Dancing

Caribou’dan Odessa

Santigold’dan Nonsense Youth

Rihanna ft. Eminem’den Numb

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