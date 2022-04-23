Güneş tutulması ne zaman yaşanacak, Türkiye’den görülecek mi?

Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan’da saat 23.27’de yaşanacak. Güneş tutulması Güney Amerika'nın güney ucu olan Antarktika'nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında görülebilecek, ülkemizden izlenemeyecek. Yaklaşık 4 saat sürecek olan güneş tutulmasında, güneşin yüzde 64'ü ay tarafından örtünecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gökyüzü görsel bir şölen olan güneş tutulmasına sahne olacak. Yılın ilk güneş tutulması Güney Amerika’nın güney ucu olan Antarktika’nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 30 Nisan 23:27’de yaşanacak.

Bir sonraki güneş tutulması 20 Nisan 2023’te; bu tutulma, hem tam güneş tutulması hem de “ateş çemberi” veya halkalı güneş tutulması özelliklerini gösteren melez bir tutulma olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖZÜKÜCEK Mİ?

Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik okyanusundan izlenirken, Türkiye’den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.