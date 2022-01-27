İlk kez bir robot insansız ameliyat gerçekleştirdi

Otomatik operasyonları yakınlaştıran bir çalışmada ilk kez bir robot yardımsız ameliyat gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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2016 yılında insanlardan daha başarılı ameliyat yapabilen robot olarak tanıtılan Star isimli robot, artık insansız ameliyatlar gerçekleştirebiliyor. Star ile gerçekleşen ve herhangi bir uzman tarafından yönlendirilmeyen ameliyat, robot teknolojisinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

Ameliyatı bir robotun gerçekleştirdiği operasyondaki hastalar, insanlarda bağırsak kanserini tedavi etmek için ince bağırsağın bir kısmının alındığı prosedürün uygulandığı dört domuzdu. Operasyonda 3 mm aralıklarla yerleştirilmiş yaklaşık 20 dikiş gerekiyordu ve yanlış yerleştirilmiş bir dikiş, sızıntıya ve ciddi komplikasyonlara neden olabilirdi.

KISITLI HAREKET VE GÖRÜŞ ALANINA RAĞMEN BAŞARIYLA İLERLEDİ

Anahtar deliği cerrahisi yöntemiyle ilerlenen operasyonda; aletler, hastanın karnında açılan yaklaşık 1 cm ila 3 cm uzunluğundaki kesikten sokulur. Bu noktada hareket alanı azalır ive sınırlı görüşe sahip olunur ve hastanın aldığı her nefeste bağırsak hareket eder.

Ancak operasyon sırasında robotun mükemmel olduğu söyleniyor. Bir yapay zekâ sistemi, hareketlerini domuzun nefesinin yükseliş ve alçalışlarıyla senkronize etmesine yardımcı olurken, yapılandırılmış ışık endoskopu olarak bilinen yeni geliştirilmiş bir kamera sistemi de ona derinlik algısı sağladı.

Operasyon sonunda, insan olan uzmanlar tarafından yapılanlardan daha eşit aralıklı ve sızdırmaz düzgün bir dikiş gerçekleşti.

BEŞ YIL İÇİNDE İNSANLARDA DENENEBİLECEK

Çalışmayı yöneten Amerika’daki Johns Hopkins’ten Dr Axel Krieger, “Bulgularımız, en karmaşık ve hassas görevlerden birini otomatikleştirebileceğimizi gösteriyor” dedi. Krieger, makinenin beş yıl içinde insanlar üzerinde çalışmaya hazır olabileceğine inanıyor. Ayrıca tümörleri çıkarmak için ısıtılmış bir elektrot kullanmak üzere de eğitiliyor. Şu an içn erken testler, kanser hücrelerini insan cerrahlar kadar hassas bir şekilde hedefleyebileceğini ileri sürüyor.

Daha önce de anahtar deliği ameliyatlarında robotlar, başarılı bir şekilde operasyonu tamamlıyorlardı. Ancak bu operasyonlarda Da Vinci robotu gibi mevcut makineler, cerrahların tarafından kontrol ediliyordu.

Star ise otonom olarak hareket ederek bir adım daha ileri gidiyor. Krieger, “Bununla elde etmeyi umduğumuz şey, cerrahın becerilerinden ve deneyiminden bağımsız olarak daha tutarlı sonuçlardı” dedi.

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