Instagram’dan gönderi sıralama için iki yeni seçenek

Instagram, beklenen özelliği getirdi. Fotoğraf paylaşım uygulaması, kullanıcılara önlerine düşen gönderilerin nasıl sıralanacağını kendilerinin belirleyebilmesi için iki seçenek sunuyor. Instagram, yeni özelliği ile kullanıcıların görmek istemedikleri içeriğin akışta yer alamamasını sağlıyor.

Sozcu.com.tr

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Instagram, içerikleri bir algoritma ile kullanıcılara sunmak yerine, gönderilerin kronolojik sırayla görüntülenmesini sağlayan özelliği geri getirdi.

Uygulama, kullanıcıların Instagram akışlarında gördükleri paylaşımları ‘Favoriler’ ve ‘Takip Edilenler’ seçeneklerini seçerek diledikleri sırada görebilmelerini sağlıyor.

Favoriler seçeneği ile kullanıcılar ister aile, ister arkadaş veya sadece beğendikleri hesapları öncelikli görüntüleyebilirler. Favoriler listesine 50 adede kadar hesap eklenebiliyor ve istenildiği zaman listede değişiklik yapılabiliyor. İnsanlar, listeye eklenip eklenmediklerini veya kaldırılıp kaldırılmadıklarını göremezler.

Takip edilenler ise takip edilen herkesin gönderisini kronolojik sırayla görüntülenmesi sağlanıyor.

Instagram’ın sıralama seçeneklerini görmek için uygulama ekranının sol üst köşesindeki Instagram yazısına dokunmak yeterli.

ALGORİTMALARI BİR KENARA BIRAKTI

Instagram bu hamlesiyle kullanıcıların beğenilerini baz alan algoritma odaklı sıralamadan 2016’da terk ettiği kronolojik sıralamaya geri dönmüş oluyor.

Adam Mosseri, bu yılın başlarında bir videoda Mosseri şunları söyledi: “İnsanların uygulamada harcadıkları zaman konusunda kendilerini iyi hissetmeleri benim için önemli ve insanlara Instagram’ı kendileri için en iyi şekilde şekillendirmenin en iyi yollarından biri olduğunu düşünüyorum.”

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