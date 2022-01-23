İntihar eden kızın annesi Meta ve Snap’e dava açtı

Geçen yaz 11 yaşındaki kızı intihar eden Tammy Rodriguez, Meta ve Snap'e dava açarak şikayette bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de geçen yaz intihar ederek yaşamına son veren 11 yaşındaki Selena Rodriguez’in annesi Tammy Rodriguez, sosyal medya platformlarına dava açtı.

Connecticut’ta yaşayan acılı anne, kızının Instagram ve Snapchat bağımlılığı olduğunu ve iki yıldan uzun bir süre boyunca aşırı bir bağımlılık göstererek bu platformlarda zaman geçirdiğini söyledi. Rodriguez, “Sosyal medyanın zararlı etkileriyle mücadele ettikten sonra kızım intihar etti” dedi.

San Francisco federal mahkemesine başvuran Rodriguez, kızının depresyon, uyku problemi, beslenme sorunları ve kendine zarar verme gibi alışkanlıkları ve rahatsızlıkları Instagram ve Snapchat kullanımından sonra ortaya çıktığını söyledi. Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu olan Meta ve Snapchat’i bünyesinde barındıran Snap’e dava açan Rodriguez, kızının sağlık raporlarını da dava dilekçesine ekledi.

Snap’ten yetkililer, “Selena’nın ölümünden dolayı çok üzgünüz ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Hiçbir şey toplumumuzun sağlığından daha önemli değildir” ifadesini kullandı.

Öte yandan Meta’dan yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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