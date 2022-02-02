Jeff Bezos, uzay müzesinde adı geçsin diye 200 milyon dolar harcadı

Jeff Bezos, adı uzay müzesinde geçince tepki çekti. Bezos'un Hava ve Uzay Müzesi'nde adının geçmesi için 200 milyon dolar verdiği iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Blue Origin ile uzay alanına da girmişti. Milyarder iş insanı geçen yıl temmuz ayında yalnızca kısa bir alt yörünge görevine gitmesine rağmen, Smithsonian Enstitüsü’nün Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ndeki çeşitli yerlerde adının gösterilmesini sağlayacak.

Jeff Bezos, sadece bir kez uzaya gitmesine rağmen Hava ve Uzay Müzesi’nin yeni bir bölümüne kendi adını vermek için 200 milyon dolar ödedi.

MarketWatch tarafından elde edilen anlaşmanın şartlarına göre; Amazon kurucusu, şimdiye kadarki en büyük bağışlardan biri olduğuna inanılan bağış nedeniyle, adını yeni Bezos Öğrenim Merkezi’nde ve müzenin çevresindeki diğer birçok yerde en az 50 yıl boyunca sergileyebilecek.

KAMALA HARRIS DE ONAYLADI

İsim hakları anlaşması, üyeleri arasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de bulunduğu yönetim kurulu tarafından onaylandı.

130 milyon dolarlık Bezos Öğrenim Merkezi için planlar geçen yaz açıklanmıştı. Şimdi, Washington DC’deki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ni yenilemek için Bezos’tan 70 milyon dolar daha geleceği bildiriliyor.

Smithsonian’ın bir sözcüsü The New York Post’a Bezos’un isim hakları konusunda talepte bulunmadığını söyledi: “Bunların hepsi, bu büyüklükteki hayırseverlere hediye için yapılmış standart anlaşmalardır.”

UZAYA GİTTİ SAYILIYOR

Öğrenim merkezi, öğrencileri STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) alanlarında yenilik peşinde koşmaya ve kariyerlerini keşfetmeye teşvik eden programlar ve etkinlikler içerecek.

Blue Origin’den New Shepard, Temmuz 2021’de yörünge değil, yörünge altı bir uçuş gerçekleştirdi. Yani; Bezos, yaklaşık 62 mil yükseklikte, uluslararası olarak kabul edilen uzay sınırına gitmiş oldu.

İlginizi Çekebilir Jeff Bezos, sonsuz yaşam için en iyi bilim insanlarını işe alıyor

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Bezos'u diline doladı: Jakuzide daha az zaman geçirmeli