Bilim insanları yapay havyar üretti

Bilim insanları laboratuvarda havyar ürettiler. Yeni gelişmeyle beraber artık havyar, lüks olmaktan çıkıp herkesin ulaşabileceği bir yiyecek haline gelebilir.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Havyar, doğal olarak geliştirildiğinde balık yumurtalarının yumurtlaması 14 yıl kadar sürdüğü için son derece zahmetli ve pahalı bir yiyecek. Hatta 125 gr’lık bir kutu yaklaşık 160 sterline (yaklaşık 3000 lira) satılıyor. Ancak Caviar Biotec ve University College London firmasından bilim insanları, balık yumurtalarını sadece 40 günde büyütmeyi başardılar.

Teknoloji, 300 metrekarelik bir odada her yıl dünya çapında üretilenden daha fazla havyarın üretilmesini ve fiyatların düşmesini sağlayabilir.

Caviar Biotec’in kurucusu Ken Benning şunları söyledi: “Havyara dönüşen hücrenin tıpatıp aynısı. Antibiyotik yok, balık öldürmek yok. Bu kadar basit.” Benning, yıl sonuna kadar yumurtaları büyütmeyi ve daha yaygın bir şekilde üretmeyi umduklarını da sözlerine ekledi.

SERİ ÜRETİME GEÇİŞ UCUZLAMASINI SAĞLAYACAK

Havyar, laboratuvarda çoğaltılan bir balığın yumurta kesesinden alınan hücreler kullanılarak biyokimyasal bir sıvı içinde yetiştiriliyor. Seri üretime geçmenin hem maliyeti düşürecek hem de sağlıklı proteinler, mineraller ve vitaminlerle dolu yağların diğer gıda ve güzellik ürünlerinde bir bileşen olarak daha fazla kullanılmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Çok sayıda mersin balığı türünün tuzla kurutulmuş yumurtaları olan havyar, tarihsel olarak Hazar Denizi’ndeki vahşi hayvanlara odaklanıyor. Bununla birlikte, aşırı avlanma, neredeyse tüm yabani havyarların küresel satışlarının yasaklanmasına ve bu da mersin balığı çiftliklerinin kurulmasına yol açtı.

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