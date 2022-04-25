Metaverse dünyada cinsel suistimalin ve ırkçılığın yaygın olduğu tespit edildi

Channel 4'da yayınlanan Dispatches isimli belgesel program, metaverse dünyasındaki yaygın cinsel ve ırkçı istismarı ortaya çıkardı. Programda, bir kullanıcının ırkçı hakaretler yağdırırken, bir diğerinin de "9 ila 12 yaş arasındaki küçük kızlardan hoşlanıyorum, bu tam bana göre" dediği duyuldu.

Sozcu.com.tr

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Çocuklara Zulmü Önleme Ulusal Derneği’nde (NSPCC) çevrimiçi çocuk güvenliği politikası başkanı Andy Burrows programa şunları söyledi: “Çocuklar bu alanlara güvende olacaklarını umarak giriyorlar. Ancak koruma veya denetleme konusunda üstünkörü bir girişim bile yok. Çevrimiçi bir Vahşi Batı gibi…”

Metaverse, kullanıcıların sanal gerçeklik başlıklarını kullanarak avatarlarıyla keşfedebilecekleri 3B çevrimiçi dünyaları içeriyor. Metaverse’e erişmek için kullanılan en popüler kulaklık, Facebook’un ana şirketi Meta’ya ait olan Oculus Quest 2.

Dünya çapında sekiz milyondan fazla Oculus Quest 2 kulaklığı satıldı; müşterilerin bu başlıkları kullanabilmeleri için 13 yaşında ve bir Facebook hesapları olmaları gerekiyor.

İKİ FARKLI KİMLİK DENEDİ

Gazeteci Yinka Bokinni, metaverse dünyasını incelerken hem 22 yaşında bir kadın hem de 13 yaşında bir kız olarak poz verdi. Bokinni, Oculus Quest Store’daki en popüler uygulamalardan ikisini denedi: VRChat ve Rec Room.

Bokinni, genç gibi görünen kişiler arasında cinsel açıdan tehdit edici davranışlara tanık oldu. Ayrıca kullanıcıların, reşit olmayanlarla cinsel birlikteliği tartıştıklarını söyledi.

Bokinni, sadece cinsel suistimal değil aynı zamanda ırkçı davranışlara da şahit olduğunu belirtiyor. Bir kullanıcının şu sözlerine dikkat çekiyor: “Sen siyahsın. Tarlalara geri dön, pamuk toplayıcı. Zencilerden nefret ediyorum”

HER YEDİ DAKİKADA BİR TACİZ

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi, VRChat’taki kullanıcıların her yedi dakikada bir taciz edici davranışa maruz kaldığını tespit etti.

Hükümetin Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nı inceleyen komitenin başkanı Damian Collins, Dispatches’ten görüntüler izledikten sonra şunları söyledi: “Bu beni gerçekten endişelendiriyor, gerçek gibi görünen deneyimler yaratıyoruz. Bence bundan gerçekten korkmalıyız.”

“ÖNLEM ALINIYOR” DEDİLER

Programa yanıt olarak Meta şunları söyledi: “Bu uygulamaların sahibi değiliz ve sadece Quest’te değil, telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve diğer VR cihazlarında da kullanılabilirler. Yapmadığımız cihazlarda müşterilere karşı işlem yapamıyoruz. 13 yaşından küçüklerin Quest hesapları oluşturmasını yasaklıyor ve yalnızca 18 yaş ve üstü kişiler için bazı deneyimler tasarlıyoruz.”

VRChat ise şu açıklamaları yaptı: “Reşit olmayan kullanıcıların bir hesap açmasına izin verilmiyor. Yaşları hakkında yalan söylerlerse ve platformumuzda tespit edilirlerse derhal yasaklanırlar. Kullanıcı güvenliği VRChat için en önemli öncelik ve kullanıcılara kendilerini korumalarına yardımcı olacak bir dizi araç sağladık.”

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