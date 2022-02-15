Meta’ya milyarlarca dolarlık dava

Teksas başsavcısı, yakın zamanda kapatılan yüz tanıma sistemi aracılığıyla insanların biyometrik verilerini onayları olmadan topladığını iddia ederek, Meta'ya milyarlarca dolarlık dava açtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından pazartesi günü yapılan şikayette sosyal medya platformunu, eyalet gizlilik yasalarını ihlal ederek onay almadan platformda yayınlanan fotoğraf ve videolardan milyonlarca biyometrik tanımlayıcıyı toplamakla suçladı.

Toplanan veriler arasında Facebook kullanıcılarının yanı sıra platforma kaydolmamış ancak diğer kullanıcıların içeriğinde yer alan kişilerin yüz tarama verileri de vardı ve bu veriler, platformun yüz tanıma teknolojisini kendi ticari kazancı için eğitmek amacıyla toplandı.

Ayrıca, Facebook’un bu verileri makul bir süre içinde silmediğini ve bu verileri üçüncü şahıslara ifşa ettiği de belirtildi. Paxton, dava ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Facebook artık kişinin güvenliği ve refahı pahasına kâr elde etme niyetiyle insanlardan ve çocuklardan yararlanmayacak. Bu, Big Tech’in aldatıcı uygulamalarının bir başka örneği ve artık durması gerekiyor.”

Dosyada Facebook, Teksas eyalet yasasını ihlal etmekle suçlanıyor ve her ihlâl için en az 10.000 dolar para cezası isteniyor.

FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA: “İDDİALAR ASILSIZ”

Facebook geçen Kasım ayında yüz tanıma sistemini kapattığını ve 1 milyar kullanıcıdan toplanan verileri sildiğini duyurdu. Ancak böylece, kullanıcıların platformda başkaları tarafından yayınlanan fotoğraflarda veya videolarda göründüklerinde otomatik olarak bilgilendirilmelerini sağlayan ve fotoğraf ve videolarda kimlerin etiketleneceğini öneren özellikleri de etkin bir şekilde durdurmuş oldu.

Geçen yıl Facebook, şirketin yüz etiketleme sistemi için yüz verilerini izinsiz toplayarak eyalet biyometrik gizlilik yasalarını ihlal ettiğini iddia eden Illinois’deki bir toplu davayı çözmek için 650 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

İlginizi Çekebilir Meta'nın çöküşünü eski çalışanı yorumladı

İlginizi Çekebilir Meta'ya şok: Facebook kullanıcıları artmadı, hisseler çakıldı