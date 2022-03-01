Microsoft CEO’sunun oğlu yaşamını yitirdi

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın oğlu Zain Nadella'nın 26 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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2014’ten beri Microsoft’un CEO’su olarak görev alan Satya Nadella’nın 26 yaşındaki oğlu Zain Nadella’nın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Serebral palsi ile dünyaya gelen Nadella’nın ölüm haberini yönetici ekibiyle paylaştığı ve bir süre görev almayacağı belirtildi.

Göreve geldiği günden beri Microsoft ürünlerinin tasarımlarını engelli bireyler için geliştirmeye ağırlık vermişti. Nadella son yıllarda oğlu gibi sağlık sorunları yaşayanlar için bilimsel araştırmalara katkı sağlamıştı.

Seattle Beyin Araştırmaları Merkezi’nin CEO’su Jeff Sperring, “Zain her zaman harika müzik zevki, kocaman gülümsemesi ve ailesine ve sevdiklerine getirdiği neşe ile hatırlanacak” dedi.

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