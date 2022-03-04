Microsoft, Rusya’daki tüm yeni ürün ve hizmetlerinin satışını durdurdu

Rusya'ya bir tepki de Microsoft'tan geldi. Şirket, Rusya'daki satış ve hizmetlerini durdurma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşına karşı teknoloji devleri tepki göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Rus devletine ait medya kuruluşu RT’nin mobil uygulamalarını kaldıracağını ve yine devlet destekli medyadaki reklamları yasaklayacağını söyledikten sonra bir hamlede daha bulundu.

Microsoft yaptığı açıklamada, Rusya’daki tüm yeni Microsoft ürün ve hizmetlerinin satışını askıya alacağını söyledi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, çevrimiçi bir gönderide, şirketin ayrıca hükümet yaptırım kararlarına uygun olarak Rusya’daki işin birçok alanda durduğunu yazdı.

Satışların askıya alınmasının yaptırımlara uyumun bir sonucu olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Şirket ayrıca Ukrayna’ya siber güvenlik yardımı sunmaya devam ettiğini, hatta son olarak büyük bir Ukraynalı yayıncıyı hedef alan siber saldırıda Ukrayna’ya yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

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