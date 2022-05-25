NASA, InSight keşif aracından son selfie’yi yayınladı

NASA'nın Mars keşif aracı InSight'ın güneş panelleri tozla kaplanmaya devam ederken InSight'ın arkasındaki ekip, son bir InSight selfie'si yakaladı.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın InSight aracı, 2018’den beri gezegendeki sismik aktiviteyi ölçüyordu, ancak aracın gücü yavaş yavaş tükeniyor. InSight, şimdiye kadar gezegende olan depremleri ölçmüş, Kızıl Gezegen’in arazisini keşfetmeye çalışmıştı. Ama güneş panellerinde toz birikmesi araç için bir sorun oldu.

NASA, şimdi InSight ile vedalaşmaya hazırlanırken, ekip de ikonik kaşife veda etmek için son bir selfie yakalamaya karar verdi.

InSight selfie’si gelecekteki projeler için bir yol gösterici olabilir. Perseverance gezgini gibi şu anki Mars keşif araçları, güneş enerjisi yerine nükleer enerjiye güveniyor.

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