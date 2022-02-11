NASA’nın uzay aracı Venüs yüzeyinden çarpıcı görüntüler yakaladı

NASA'nın uzay aracı Parker Solar Probe, Dünya'nın ikizi olarak nitelenen Venüs'ün yüzeyinin görüntülerini yakaladı. Parker Solar Probe, bu çalışmasıyla gezegenin kalın ve ölümcül gaz bulutu örtüsü nedeniyle tarihi bir başarı elde etmiş oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NASA’nın Parker Solar Probe isimli aracı aslında, 2018’de Güneş’in en dış katmanının görüntülerini çekmekle görevlendirildi. Ve geçtiğimiz aralık ayında da Güneş’e şimdiye kadar en çok yaklaşan araç olarak tarihe geçmeyi başarmıştı.

Güneş’in atmosferindeki parçacıkları ve manyetik alanları örnekleyen araç bu defa da başka bir zorlu görevin üstesinden geldi. Ve Dünya’nın komşusu Venüs’ten ilginç görüntüler yakalamayı başardı.

Parker Solar Probe’un Venüs görevinin dikkat çekmesinin en büyük nedeni ise kaya tabanlı gezegenin, yüzeyinin gözlemlemeyi zorlaştıran kalın bulutlarla kaplı olması.

DALGA BOYLARINDA GÖRÜNTÜLER ELDE ETTİ

WISPR olarak bilinen geniş alan görüntüleyicisini kullanan sonda, Venüs’ün gece tarafının insan gözünün görebileceği dalga boylarında görüntülerini toplamayı başardı.

NASA, görüntülerin kıta bölgeleri, ovalar ve yaylalar gibi ayırt edici özellikler gösteren yüzeyden hafif bir parıltı ortaya çıkardığını söyledi. Görüntüler ayrıca ışıldayan bir hale olarak tanımlanan ve gezegeni çevreleyen oksijen halesini de yakaladı.

NASA Genel Merkezindeki Heliofizik Bölümü Direktörü Nicola Fox şunları söyledi: “Parker beklentilerimizi aşmaya devam ediyor. Bu yeni gözlemlerin Venüs araştırmalarının beklenmedik şekillerde ilerletmesine yardımcı olabileceğinden heyecan duyuyoruz.”

ÖLÜMCÜL TABAKAYI AŞTI

Bilim insanları elde edilen görüntüler sayesinde Dünya’ya benzetilen gezegenin jeolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. Ayrıca ölümcül karbondioksit ve sülfürik dioksit pusuyla sarılmış gezegende bulunan mineraller hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.

Yeni çalışmanın baş yazarı ve Donanma Araştırma Laboratuvarı fizikçisi Brian Wood şunları söyledi: “Venüs gökyüzündeki en parlak üçüncü şey, ancak yakın zamana kadar yüzeyin neye benzediği hakkında çok fazla bilgimiz yoktu çünkü ona bakış açımız kalın bir atmosfer tarafından engelleniyor. Şimdi, nihayet yüzeyini ilk kez dalga boylarında görüyoruz.”

İlginizi Çekebilir NASA, Elon Musk'ın Starlink uyduları için kırmızı alarm verdi

İlginizi Çekebilir Bilim insanları Venüs'teki yanardağları araştırıyor: Hâlâ aktif olabilirler