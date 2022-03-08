NASA’nın yeni projesinde uzay meraklılarının isimleri Ay’a gidiyor

NASA, Ay'a gidiş planları için Artemis I projesinde gelişmeler kaydederken uzay meraklılarını da unutmuyor ve Ay'a giderken Artemis I görevinde isimlerini gönderme şansı sunuyor.

Sozcu.com.tr

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Projenin bu yıl içinde Florida, Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde başlatılması planlanıyor. NASA, uzay meraklılarının isimlerini de uzaya göndermelerini sağlayarak projeyi daha da cazip hale getiriyor.

NASA, “Artemis I için hazırlanıyoruz ve seni de yanımıza almak istiyoruz. Yaklaşan göreve adınızı ekleyin ve Ay’ın yörüngesinde dönerken NASA Orion uzay aracıyla uçsun” dedi.

USA Today’in haberine göre, flash sürücüde yer almak için, resmi web sitesini ziyaret etmek yeterli. İsimlerini başarıyla kaydedenler, gelecekteki görev lansmanlarına sanal olarak katılmak için NASA’dan bir QR kodu alacaklar.

Artemis I’in fırlatılmasının ardından, Artemis II’nin Mayıs 2024’te, Ay’a astronot gönderecek olan Artemis III’ün ise 2025’te fırlatılması planlanıyor.

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