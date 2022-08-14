NFT dünyasında otomobil çılgınlığı: Gerçeğinden daha pahalılar

Gerçekten sürülebilecek bir araba yerine dijital bir otomobile yüklü paralar verilmesi NFT dünyasının yeni çılgınlığı olabilir. En iyi aracı en uygun fiyata bulmaya yardımcı olmak için kurulan Vanarama, yaptığı bir araştırma sonucunda dijital otomobiller için sınır tanımayan NFT meraklıları olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Son yılların yükselen trendi NFT dünyasında çılgınlıklar bitmiyor. Beeple’ın yaptığı bir dijital sanat eserinin 69 milyon dolara satılmasından sonra sanat, spor, müzik ve hatta siyaset gibi birbirinden farklı alanlardan isimler de NFT’ye kayıtsız kalmadı. Şimdi de kripto hayranlarının yeni gözdesi haline gelen dijital otomobiller dikkat çekiyor.

Milyonlarca dolarınız var ve bir otomotiv tutkunusunuz. Muhtemelen hiç düşünmeden en son model bir Ferrari’yi veya 1956 Aston Martin’i alırsınız. Fakat bazı milyonerler sizinle aynı fikirde değil ve fiziksel olarak kullanamayacakları bir araba için fahiş fiyatlar ödemeye hazırlar.

Vanarama tarafından yapılan araştırma, insanların araba ile ilgili NFT’leri satın almak için kesenin ağzını açtığını gösteriyor. Yani bu kişiler, arabaların dijital sunumlarına sahipler ancak asla araçlarını süremeyecekler.

İşte NFT dünyasında fiyatlarıyla hayretlere düşüren dijital eserler:

1. NISSAN GT-R

Eylül ayında, Nissan GT-R spor otomobilinin 3 boyutlu bir sunumu açık artırmada 2,3 milyon dolardan fazla bir fiyata sunuldu. Her ne kadar önerilen fiyata satışı gerçekleşmese de eser için 220 bin dolar ödendi.

2. LAMBORGHINI VİDEOSU

Yepyeni bir Lamborghini Huracan normalde yaklaşık 200 bin dolara mal olurken, videosu 250 bin dolara satıldı.

Shl0ms takma adı ile satışı gerçekleştiren sanatçı, yaratılışının kâr elde etme girişiminden ziyade kripto kültürüne karşı bir protesto olduğunu belirtti.

3. DELOREAN DMC-12

Geleceğe Dönüş serisinin hayranları için özel bir yeri olan DeLorean 50 bin dolara satın alınabilirken, NFT’si 183 bin dolar olarak fiyatlandırıldı.

4. ARABA ADAM ÇİZİMİ

Sadece 2D bir logo olan eser, şu anda 8.562.450 milyon dolarlık bir fiyatla otomobille ilgili en pahalı NFT. Oysa bu logo yerine, en çok aranan klasik otomobillerden biri olan orijinal bir Aston Martin DB5’i 6,9 milyon dolara satın alınabilir.

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