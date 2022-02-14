Robot köpek Aibo için kanguru üretildi

Sony'nin yapay zeka teknolojisiyle üretilen robot köpeği Aibo'yu taşımayı sağlayacak bir aparat geliştirildi. Böylece Aibo sahipleri, robotu bebek gibi kucaklarında taşıyabilecek.

Sozcu.com.tr

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Japon teknoloji devi Sony, robot köpeği Aibo için bir kucakta taşıma aparatı geliştirdi.

60 sterlin (1100 TL) değerindeki Aibo Thong isimli kanguru ile Aibo sahipleri robot köpeklerini bebek gibi kucaklarında taşıyabilecek.

Yapay zeka teknolojisiyle üretilen ve gerçek bir köpeğin yaptığı birçok hareketi yapabilen Aibo'nun güncel fiyatıysa 2145 sterlin (yaklaşık 40 bin TL).

Sony'den ürünle ilgili yapılan açıklamada “Aibo ile yaşayan herkese, detaylara önem veren bu taşıma ipiyle robotu güvenli ve rahat taşımalarını sağlayarak yeni bir hayat tarzı sunuyoruz” dendi.

Sony, sürekli gelişen robot köpeğin gerçek hayattakine benzer ifadelerle ve dinamik hareketlerle ailelerin sevilen bir üyesi haline geldiğini belirtti.

Bebekleri taşımak için kullanılan kanguruya benzeyen aparat, Lucky Industries tarafından tasarlandı. Ürün stoklarının kısa sürede tükenmesi de dikkat çekti.

Sony ilk Aibo köpeklerini 1999'da piyasaya sürmüştü ve sonraki yıllarda sürekli geliştirilen yeni robot köpeklerin satış rakamı 150 bini geçti.