Rusya, Batılı ülkelerle uzay işbirliğini durduracak

Rusya, yaptırımlar nedeniyle NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın yanı sıra Japonya ve Kanada’daki uzay kurumlarıyla da ortak çalışmaları durduruyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dimitri Rogozin, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) ortaklarla işbirliğini askıya alacaklarını açıkladı.

“ISS'deki partnerlerimizle normal ilişkilerin sürmesi için yaptırımların tümüyle ve koşulsuz olarak kaldırılması gerekiyor” diyen Rogozin, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın yanı sıra Japonya ve Kanada'daki uzay kurumlarıyla da ortak çalışmaların durdurulacağını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rogozin yaptırımların amacının Rus ekonomisini çökertmek ve halka boyun eğdirmek olduğunu kaydederek “Bunu başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna işgali sonrasında Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya ve Batı'nın uzay alanındaki işbirliğinin akıbeti merak konusu olmuştu. Gerilime rağmen uzay istasyonundan kalkan bir kapsül içindeki iki Rus kozmonot ve bir ABD'li astronot çarşamba günü Kazakistan'a iniş yapmıştı.

Öte yandan yaptırımlar sonrasında Rusya’nın, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu ABD veya Avrupa’ya düşürmekle tehdit ettiği belirtilmişti.

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