Samsung, Galaxy kaynak kodunun hackerlar tarafından çalındığını doğruladı

Güney Koreli teknoloji devi hackerların Samsung'dan Galaxy cihazları için dahili şirket verilerini ve kaynak kodunu çaldıklarını doğruladı.

Sozcu.com.tr

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Lapsus$ adlı bir bilgisayar korsanı grubu, yakın zamanda Nvidia’yı hackleyerek dikkat çekmişti. Şimdi de Samsung tarafından Galaxy donanımındaki şifreleme ve biyometrik kilit açma işlevleri için kullanılan kaynak kodu da dahil olmak üzere yaklaşık 200 GB çalıntı veriyi gösterdiği iddia edilen ekran görüntülerini paylaştı.

Samsung bugün yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının kimlik, şifreleme ve biyometri ile ilgili verileri çalıp çalmadıklarını doğrulamadı veya reddetmedi. Ancak şirket, çalışanlara veya müşterilere ait hiçbir kişisel verinin alınmadığını söyledi.

Samsung, bir açıklamada, “Belirli şirket içi verilerle ilgili bir güvenlik ihlali oldu. İlk analizimize göre, ihlal Galaxy cihazlarının çalışmasıyla ilgili bazı kaynak kodlarını içeriyor, ancak tüketicilerimizin veya çalışanlarımızın kişisel bilgilerini içermiyor. Şu anda, işimiz veya müşterilerimiz üzerinde herhangi bir etki beklemiyoruz. Bu tür olayların daha fazla yaşanmaması için önlemler aldık ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Son Nvidia hack olayında, Lapsus$ şirkete şantaj yapmaya çalıştı ve verileri çevrimiçi sızdırmakla tehdit etti. Lapsus$’ın aynı şekilde Samsung’u tehdit edip etmediği belli değil.