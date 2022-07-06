Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius güneş kavuşumunun etkileri…

Her sene Güneş 14 derece Yengeç'e geldiğinde Sirius ile kavuşum yapar. En şanslı gün olarak kabul edilen Sirius güneş kavuşumu gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek. Sirius Güneş kavuşumu 6 Temmuz 2022 ikindi vakti gerçekleşecek. Sirius Güneş kavuşumu 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.

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Sirius yıldızı gökyüzünün en önemli yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. Güneş’ten 23 kat daha parlak olan yıldız Çin’de “Kutsal Kurt” olarak adlandırılıyor. Mısır’da astronomik ölçümler, hatta piramitlerin inşası bile Sirius yıldızının konumuna göre şekillendirildiğine inanılır. Rengi beyaz, kış dönemlerinde ise gökyüzünde en yüksek konumunda mavi beyazdır. Kuran’da Şira yıldızıdır. Necm suresinin 49. Ayetinde geçer.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sene kavuşum 6 Temmuz’da yaşanacak. İkindi vakti ile birlikte etkileri hissedilmeye başlanacak.

Astorologlar bu kavuşum günü için “kendi kendinize kalın, dileklerinizi evrene gönderin, dua edin, iyi ve güzel olan için niyetlerde bulunun. Negatif hislerden, negatif hissettiğiniz kişilerden uzaklaşın.” tavsiyesinde bulunuyor.

SİRİUS KAVUŞUMU ETKİLERİ NELER?

Astrolog Seyran Ataklı, Güneş-Sirius Kavuşumu ile dünyanın 1 yıllık kaderi yazıldığını belirterek etkilerini anlattı…

“Meditasyon yapın, size iyi gelmeyen her şeyden arınmaya niyet edin. Yaşamınıza dair ne yapmak istediğinizi planlayın. Hedeflerinizi, hayallerinizi vizyonlayın. Temiz kalple edilen bir duanın yerini bulacağına inanın. Yardım edin. Mavi bir giysi, mavi bir aksesuarla enerjinizi yükseltin. Evinizde mum, tütsü yakın. Dileklerinizi imgeleyin.

Sadece bireysel değil birlik bilinciyle dünyada savaşların bitişine, insanlığın refahına, barış dolu bir dünyaya niyet edin.

Ankara'ya göre çıkartılan haritada 8. Eve yerleşmiş Sirius; krizleri, halk isyanlarını, insanların hak arayışlarını ve mülteci sorununun bir yıl boyunca devam edeceğini bizlere gösterecektir. Dünyada devam eden ekonomik kriz, gelir gider dengesizlikleri, zamlar, gıda yetersizliği ve para piyasalarındaki iniş çıkışlar gündemde olmaya devam edecektir.

Ay düğümleri 6-12 aksında bulunduğundan özellikle sonbahar aylarında salgın hastalıklar artabilir. İşçi ve memurların hak arayışları, istihdamın sağlanamaması ve işten çıkartılmalara bağlı grevler yıla vurgu yapabilir.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Kasım ayı itibari ile daha da şiddetleneceğini görebiliriz.

Temmuz sonu itibari ile dünyada ve ülkemizde orta ve üzeri şiddette depremler meydana gelebilir. Sınır ötesi operasyonlar, liderlerin birbirleriyle çatışmaları, terör olayları ve patlamalar yaşanabilir.”