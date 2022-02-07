Skandalların ortasında kalan Spotify’dan 100 milyon dolarlık yatırım

Joe Rogan'ın önce Covid aşısı karşıtı içerikleri ardından da ırkçı söylemleri nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Spotify'dan 100 milyon dolarlık yatırım geldi.

Sozcu.com.tr

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Şirketin iç yazışmalarını ortaya çıkaran Amerika merkezli haber sitesi Axios’un muhabiri Sara Fischer Spotify’ın büyük yatırımını ortaya çıkardı. Tartışmaların ortasında kalan akış platformu, ötekileştirilen grupların içeriği için 100 milyon dolar yatırım yapacak. Fischer tarafından elde edilen dahili bir nota göre; Spotify CEO’su Daniel Ek, ötekileştirilenlerin müzik ve ses içeriğinin lisanslanması, geliştirilmesi ve pazarlanması için 100 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.

Ek, ayrıca Joe Rogan’ı susturmayacağı konusunda da çalışanlarını bilgilendirdi.

ÖNCE AŞIYLA İLGİLİ YANLIŞ BİLGİ YAYDI, ŞİMDİ DE IRKÇILIK SÖYLEMLERİ…

Neil Young, Joe Rogan’ın podcast’ini Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yaymakla suçladıktan sonra müziğini Spotify’dan çekerek yeni bir tartışma başlatmıştı. Young’ın hareketinden sonra pek çok müzisyen ve yazar da içeriklerini akış platformundan çekmeye başladı. Kriz, Spotify’ın uygulayacağına söz verdiği kurallar ve yasaklarla dinerken bu defa da ırkçılık gibi hassas bir konuda yeni bir kriz başladı.

Krizde yine başrolde Joe Rogan yer alıyordu. Sanatçı India Arie tarafından bir araya getirilen ve zenci (n-word, nigger) sözcüğünün 24 kez hakaret olarak kullanıldığını gösteren bir video montajı viral hale geldi. Bunun üzerine Rogan bu defa da bu sözcüğü kullandığı için özür diledi.

YAŞATTIĞI KRİZLERE RAĞMEN ROGAN’IN ARKASINDA

Fischer’ın yayınladığı yazışmalara göre Ek, platformun Rogan ve ekibiyle duyarsız bir dil kullanılmasıyla ilgili görüştüğünü ve Rogan’ın bazı bölümleri platformdan çekmeyi seçtiğini söyledi. Ek, Rogan’ın söylediklerine karşı olmasına rağmen, platformun en iyi podcast yayıncısıyla bağlarını koparmayacağını da belirtti:

“Joe’nun söylediklerini şiddetle kınıyor ve platformumuzdan geçmiş bölümleri kaldırma kararına katılıyorum, ancak bazılarının daha fazlasını istemesini anlıyorum. Ve bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum: Joe’yu susturmanın cevap olduğuna inanmıyorum.”

Ek, şirketin içerik konusunda net çizgilere sahip olması gerektiğini, ancak sesleri susturmanın kaygan bir eğilim olduğunu söyledi.

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