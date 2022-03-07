SpaceX’ten Ukrayna’ya ek destek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, SpaceX'in Ukrayna'ya ek Starlink terminalleri göndereceğini Twitter'dan duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başkan Volodimir Zelenskiy’nin paylaşımına göre SpaceX, Ukrayna’ya daha fazla Starlink terminali gönderiyor. Cumartesi öğleden sonra Zelenskiy Twitter’da, “Elon Musk ile konuştum. Ukrayna’yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Önümüzdeki hafta, yıkılan şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacağız” yazdı.

Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov’un ricası üzerine SpaceX, 26 Şubat’ta uydu çanaklarının ilk sevkiyatını gerçekleştirmişti. 28 Şubat’ta Ukrayna’ya ulaşan terminaller için Fedorov Twitter üzerinden Elon Musk’a teşekkürlerini de iletmişti.

Ayrıca Elon Musk, Rusya’nın işgali devam ederken Ukraynalıları, ülkenin savaştan zarar görmüş bazı bölgelerinde kalan tek Rus olmayan internet sağlayıcısı olması nedeniyle Starlink’i kullanırken dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Rusya’nın işgali sırasında yaşanan Kiev ve Mariupol gibi şehirlerdeki yoğun çatışmalar, ülkenin internet sağlayıcısı GigaTrans’ta aksamalara neden oldu.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'tan 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Ukrayna'daki Starlink kullanıcılarını uyardı